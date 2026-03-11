تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

وولف منفتح على تعديل القوانين بعد سباق أستراليا: "يجب أن نقدم عرضًا جيدًا للجماهير"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
وولف منفتح على تعديل القوانين بعد سباق أستراليا: "يجب أن نقدم عرضًا جيدًا للجماهير"

سلسلة منافسة للفورمولا 1 تسخر من القوانين الجديدة: "نحن لا نفعل ذلك هنا"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
سلسلة منافسة للفورمولا 1 تسخر من القوانين الجديدة: "نحن لا نفعل ذلك هنا"
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

أشاد مشجعو الفورمولا 1 بلاندو نوريس وماكس فيرستابن بعدما شاهدوا لحظة ودية بينهما عقب جائزة أستراليا الكبرى.

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون

نال لاندو نوريس وماكس فيرستابن إشادة من جماهير الفورمولا 1 بعدما شوهد السائقان يلوحان لبعضهما البعض عقب نهاية جائزة أستراليا الكبرى.

وعلى الرغم من أن العلاقة بينهما كانت جيدة منذ فترة، فإن الجماهير سعدت برؤية هذه اللحظة بعد صراعهما على لقب موسم 2025، إضافة إلى المواجهة التي جمعتهما على الحلبة في ملبورن، حيث تمكن سائق مكلارين من الصمود أمام بطل العالم أربع مرات لعدة لفات لينهي السباق في المركز الخامس.

 

وكتب أحد المشجعين على منصة ريديت: "من الجميل دائمًا رؤية السائقين يتعاملون بودية بهذه الطريقة".

وأضاف آخر: "من الرائع رؤية ذلك! أنا لا أصدق أبدًا الخلافات التي تصنعها وسائل الإعلام".

اقرأ أيضاً:

فيما علّق مشجع آخر قائلًا: "لقد كانا يتقاتلان لعدة لفات في هذا السباق. أعتقد أن هذه الإشارات تعني: كانت معركة جيدة يا صديقي، لقد استمتعت بها. يبدو أن السائقين يحترمان بعضهما البعض".

وأضاف: "في عصر استخدام البطارية الجديد، يمكن للسائقين خوض معركة متبادلة لعدة لفات حتى لو لم يتبادلا المراكز. فهم يعرفون أنهم يتنافسون، ويمكنهم رؤية كيفية استخدام الآخر لزر التعزيز للدفاع أو الهجوم، وأين يعيد شحن البطارية، ثم يردون على ذلك".

 

وكتب مشجع آخر: "الحقيقة أن هذين السائقين كانا دائمًا ودودين. من المدهش كيف يفترض البعض أنهم أشخاص عدوانيون. لقد لعبت الرجبي طوال حياتي، وعلى أرض الملعب كنت أريد أن أسحق خصمي، لكن بمجرد إطلاق صافرة النهاية يصبح هؤلاء الأشخاص أنفسهم من ألطف الناس. يحب الناس الاعتقاد بأن الرياضيين لا يتحكمون في عواطفهم، لكن في الواقع هم محترفون".

ورغم أن جائزة أستراليا الكبرى لم تمنح أيًا من نوريس أو فيرستابن البداية التي كانا يريدانها لموسم 2026، حيث أنهيا السباق في المركزين الخامس والسادس على التوالي، فإنهما سيتطلعان الآن إلى جائزة الصين الكبرى المقبلة في شنغهاي، والتي ستقام بين 13 و15 مارس وتشهد أول سباق قصير في الموسم.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

أبرز التعليقات

المزيد من
ماكس فيرستابن

مونتويا تفاجأ من تصرف لينبلاد في معركته مع فيرستابن

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مونتويا تفاجأ من تصرف لينبلاد في معركته مع فيرستابن

أعطونا رأيكم! من كان سائقكم المفضل في سباق أستراليا الافتتاحي لموسم 2026؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أعطونا رأيكم! من كان سائقكم المفضل في سباق أستراليا الافتتاحي لموسم 2026؟

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
المزيد من
مكلارين

جماهير الفورمولا 1 تعيد تمثيل حادث بياستري في أستراليا بسيارات تحكم عن بعد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تعيد تمثيل حادث بياستري في أستراليا بسيارات تحكم عن بعد

أعطونا رأيكم! من هو فريقكم المفضل في موسم 2026 للفورمولا 1؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أعطونا رأيكم! من هو فريقكم المفضل في موسم 2026 للفورمولا 1؟

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد