جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

نال لاندو نوريس وماكس فيرستابن إشادة من جماهير الفورمولا 1 بعدما شوهد السائقان يلوحان لبعضهما البعض عقب نهاية جائزة أستراليا الكبرى.

وعلى الرغم من أن العلاقة بينهما كانت جيدة منذ فترة، فإن الجماهير سعدت برؤية هذه اللحظة بعد صراعهما على لقب موسم 2025، إضافة إلى المواجهة التي جمعتهما على الحلبة في ملبورن، حيث تمكن سائق مكلارين من الصمود أمام بطل العالم أربع مرات لعدة لفات لينهي السباق في المركز الخامس.

وكتب أحد المشجعين على منصة ريديت: "من الجميل دائمًا رؤية السائقين يتعاملون بودية بهذه الطريقة".

وأضاف آخر: "من الرائع رؤية ذلك! أنا لا أصدق أبدًا الخلافات التي تصنعها وسائل الإعلام".

فيما علّق مشجع آخر قائلًا: "لقد كانا يتقاتلان لعدة لفات في هذا السباق. أعتقد أن هذه الإشارات تعني: كانت معركة جيدة يا صديقي، لقد استمتعت بها. يبدو أن السائقين يحترمان بعضهما البعض".

وأضاف: "في عصر استخدام البطارية الجديد، يمكن للسائقين خوض معركة متبادلة لعدة لفات حتى لو لم يتبادلا المراكز. فهم يعرفون أنهم يتنافسون، ويمكنهم رؤية كيفية استخدام الآخر لزر التعزيز للدفاع أو الهجوم، وأين يعيد شحن البطارية، ثم يردون على ذلك".

وكتب مشجع آخر: "الحقيقة أن هذين السائقين كانا دائمًا ودودين. من المدهش كيف يفترض البعض أنهم أشخاص عدوانيون. لقد لعبت الرجبي طوال حياتي، وعلى أرض الملعب كنت أريد أن أسحق خصمي، لكن بمجرد إطلاق صافرة النهاية يصبح هؤلاء الأشخاص أنفسهم من ألطف الناس. يحب الناس الاعتقاد بأن الرياضيين لا يتحكمون في عواطفهم، لكن في الواقع هم محترفون".

ورغم أن جائزة أستراليا الكبرى لم تمنح أيًا من نوريس أو فيرستابن البداية التي كانا يريدانها لموسم 2026، حيث أنهيا السباق في المركزين الخامس والسادس على التوالي، فإنهما سيتطلعان الآن إلى جائزة الصين الكبرى المقبلة في شنغهاي، والتي ستقام بين 13 و15 مارس وتشهد أول سباق قصير في الموسم.