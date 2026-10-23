فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

جلسة الاستئناف في قضية ماسا ستُعقد في فبراير

ستنظر المحكمة العليا في لندن يومي 2 و3 فبراير 2027 في الاستئنافات المقدمة من بيرني إكليستون والاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وإدارة الفورمولا 1 بشأن قضية فيليبي ماسا.

كمال سنجول خلدون يونس

منشور: 23-10-2026

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فيليبي ماسا

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

يسعى المدعى عليهم إلى نقض حكم صادر عن المحكمة العليا في لندن سمح بمواصلة النظر في القضية التي رفعها السائق البرازيلي، مطالبًا بتعويض قدره 64 مليون جنيه إسترليني.

في أكتوبر 2025، وخلال جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام، نوقشت إمكانية إحالة القضية إلى محاكمة كاملة.

ورفض القاضي ثلاثة من طلبات ماسا، لكنه سمح بمواصلة النظر في ادعائه بوجود مؤامرة غير قانونية. ويطعن إكليستون والاتحاد الدولي للسيارات وإدارة الفورمولا 1 الآن في هذا الجزء من القرار.

يطالب ماسا بالتعويض، بحجة أنه خسر الدخل الذي كان بإمكانه تحقيقه لو فاز ببطولة العالم للفورمولا 1 عام 2008.

ووفقًا لمحامي ماسا، كان بيرني إكليستون ومسؤولون في الاتحاد الدولي للسيارات، من بينهم ماكس موزلي وتشارلي وايتينغ، على علم منذ البداية بأن نيلسون بيكيه الابن تعمّد الاصطدام خلال جائزة سنغافورة الكبرى في موسم 2008.

وأدى الحادث إلى دخول سيارة الأمان إلى الحلبة. وخلال هذه الفترة، تسببت وقفة صيانة سيئة الحظ في خسارة ماسا العديد من المراكز، لينهي السباق من دون تسجيل أي نقاط.

ويؤكد السائق البرازيلي، الذي خسر معركة اللقب أمام لويس هاميلتون بفارق نقطة واحدة فقط في نهاية الموسم، أن هذا الحادث كلّفه بطولة العالم.

وستشكّل جلسة الاستئناف المقررة في فبراير نقطة تحوّل حاسمة في تحديد مستقبل القضية.

فإذا وافقت المحكمة العليا في إنجلترا على استئنافات إكليستون والاتحاد الدولي للسيارات وإدارة الفورمولا 1، فسيُلغى قرار المحكمة العليا في لندن، ولن تصل قضية ماسا إلى محاكمة كاملة للنظر في جوهر الادعاءات.

أما إذا رُفض الاستئناف، فستستمر الإجراءات أمام المحكمة العليا في لندن للنظر في أساس الادعاءات.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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