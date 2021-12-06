جزء منفصل من الأرضية قضى على آمال أوكون بتحقيق منصة التتويج في جدّة

تواجد الفرنسي خلف لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن لمعظم السباق على حلبة كورنيش جدّة، قبل أن يواجه تحديًا متأخّرًا من فالتيري بوتاس خلفه.

وبالرُغم من تمكنه من حجز غريمه سائق مرسيدس لبعض الوقت، خسر أوكون في النهاية المعركة عند المنعطف الأخير لصالح بوتاس وأكمل السباق رابعًا بفارق عُشر من الثانية خلف الفنلندي.

وبالحديث عما حدث في نهاية السباق، أوضح أوكون بأن تراجعًا في الأداء قبل لفتين من النهاية نتج عن انفصال جزء من أرضية سيارته، وهو ما كلّفه على النحو الأكبر في تلك المرحلة.

فقال: "خسرنا فجأة الكثير من الأداء في اللفتين الأخيرتين. كان هنالك الكثير من الاحتكاكات في هذا السباق. على الانطلاقة الأولى مع (يوكي) تسونودا، ومن ثمّ كان هنالك احتكاك مع لويس (هاميلتون، على إعادة الانطلاقة الثانية)".

وأضاف: "لذلك خسرنا جزءًا كبيرًا من الأرضية قبل لفتين من النهاية، وكنت أبطأ بكثير حينها. فقدت الكثير من التماسك الخلفي وكنت أظن أن ذلك بسبب تآكل الإطارات".

وتابع: "تعيّن علي استخدام قدر كبير من البطارية من أجل إبقاء فالتيري في الخلف. ومن ثم، ومع بلوغ العلم الشطرنجي، لم يكن لدينا طاقة هجينة متبقية. ولذلك لم أتمكن من إبقائه في الخلف أكثر من ذلك. من المؤسف أننا خسرنا ذلك الأداء في اللفتين الأخيرتين، ولكن لا يمكننا الحصول على كل شيء بالتأكيد".

هذا وفي ظل إدراكه لوضع البطولة، لم يرغب أوكون بالانخراط أكثر من اللازم في المعركة بين المتنافسين على اللقب، لكنه سُحب إليها عندما احتك بالجناح الأمامي لسيارة هاميلتون.

حيث قال عن ذلك: "ظننت أنهما سيكونان عدائيين مع بعضهما البعض، لكنّهما التحما معي كذلك في ذات اللحظة. توقّعت أن تكون المعركة محتدمة بالتأكيد في المنعطفات الأولى، ولم تكن لديّ النيّة مطلقًا لإبقائهما في الخلف على أيّة حال".