قائمة المشاركين في التجارب الشتوية الأولى 2020

صحيحٌ بأنّ الفرق لا تكشف عن كامل أوراقها خلال هذه التجارب، إلّا أنها تُعتبر الفرصة الأمثل لاختبار السيارات الجديدة والتأكّد من مدى جهوزيتها – وإيجاد حلولٍ للمشاكل إن وجدت قبل الانطلاقة الرسمية للموسم في منتصف شهر مارس/آذار.

وقد تمّ تقليص عدد أيام التجارب الشتوية لهذا الموسم إلى 6 أيام حيث ستُقام على مدار ثلاثة أيام منفصلة: الأولى من 19 إلى 21 شباط/فبراير، والثانية من 26 إلى 28 شباط/فبراير.

وإليكم لائحة بجدول المشاركين في التجارب الشتوية الأولى: