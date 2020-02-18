قائمة المشاركين في التجارب الشتوية الأولى 2020

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
134 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
232 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
253 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
267 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
281 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / التجارب الشتوية الأولى / أخبار عاجلة

قائمة المشاركين في التجارب الشتوية الأولى 2020

تذاكر
المشاركات
التعليقات
قائمة المشاركين في التجارب الشتوية الأولى 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
18-02-2020

تتحضّر فرق الفورمولا واحد لخوض غمار موسم 2020 من قمّة رياضة السيارات، إذ ستكون حلبة برشلونة الإسبانية على موعدٍ لاستقبال السيارات الجديدة على مدار 6 أيام من التجارب الشتوية التي ستكون بغاية الأهمية.

صحيحٌ بأنّ الفرق لا تكشف عن كامل أوراقها خلال هذه التجارب، إلّا أنها تُعتبر الفرصة الأمثل لاختبار السيارات الجديدة والتأكّد من مدى جهوزيتها – وإيجاد حلولٍ للمشاكل إن وجدت قبل الانطلاقة الرسمية للموسم في منتصف شهر مارس/آذار.

وقد تمّ تقليص عدد أيام التجارب الشتوية لهذا الموسم إلى 6 أيام حيث ستُقام على مدار ثلاثة أيام منفصلة: الأولى من 19 إلى 21 شباط/فبراير، والثانية من 26 إلى 28 شباط/فبراير.

وإليكم لائحة بجدول المشاركين في التجارب الشتوية الأولى:

  19 شباط/فبراير 20 شباط/فبراير 21 شباط/فبراير
مرسيدس

Finland فالتيري بوتاس (صباحًا)

United Kingdom لويس هاميلتون (بعد الظهر

يُحدّد لاحقًا

يُحدّد لاحقًا
فيراري سيباستيان فيتيل

شارل لوكلير (صباحًا)

سيباستيان فيتيل (بعد الظهر)

 شارل لوكلير
ريد بُل Netherlands ماكس فيرشتابن Thailand أليسكندر ألبون Netherlands ماكس فيرشتابن (صباحًا)
Thailand أليكسندر ألبون (بعد الظهر)
ريسينغ بوينت

Mexico سيرجيو بيريز (صباحًا)

Canada لانس سترول (بعد الظهر)

 Mexico سيرجيو بيريز Canada لانس سترول
ويليامز

United Kingdom جورج راسل (صباحًا)
Canada نيكو لاتيفي (بعد الظهر)

United Kingdom جورج راسل

Canada نيكو لاتيفي
رينو

France إستيبان أوكون (صباحًا)

Australia دانيال ريكاردو (بعد الظهر)

Australia دانيال ريكاردو (صباحًا)

France إستيبان أوكون (بعد الظهر)

France إستيبان أوكون (صباحًا)

Australia دانيال ريكاردو (بعد الظهر)
ألفا توري Russian Federation دانييل كفيات France بيير غاسلي

Russian Federation دانييل كفيات (صباحًا)

France بيير غاسلي (بعد الظهر)
هاس

Denmark كيفن ماغنوسن

France رومان غروجان

France رومان غروجان (صباحًا)

Denmark كيفن ماغنوسن (بعد الظهر)
مكلارين Spain كارلوس ساينز United Kingdom لاندو نوريس United Kingdom لاندو نوريس (صباحًا)
Spain كارلوس ساينز (بعد الظهر)
ألفا روميو Poland روبرت كوبتسا (صباحًا)
Italy أنطونيو جيوفينازي (بعد الظهر)

Finland كيمي رايكونن

 Italy أنطونيو جيوفينازي (بعد الظهر)
المقال التالي
تحليل تقني: علامات تقدّم تصميم سيارة ويليامز "اف.دبليو43"

المقال السابق

تحليل تقني: علامات تقدّم تصميم سيارة ويليامز "اف.دبليو43"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث التجارب الشتوية الأولى تذاكر
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل تقني: علامات تقدّم تصميم سيارة ويليامز "اف.دبليو43"

17د
2
فورمولا 1

كسوة سيارة ريسينغ بوينت الجديدة تُبصر النور

3
فورمولا 1

فيراري: فيتيل ولوكلير في مرتبة متساوية ويمتلكان حريّة التسابق

4
فورمولا 1

سيارة ويليامز 2020 تطوير لسابقتها دون "تغييرات ثورية" على التصميم

5
فورمولا 1

جوائز أوتوسبورت 2019: هاميلتون يتلقى جائزة "سائق العام"

أحدث ملفات الفيديو

إطلاق سيارة ويليامز 2020 00:55
فورمولا 1

إطلاق سيارة ويليامز 2020

لفة مع بيير غاسلي على متن سيارة ألفا توري 02:24
فورمولا 1

لفة مع بيير غاسلي على متن سيارة ألفا توري

مرسيدس دبليو11: لويس هاميلتون 02:00
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: لويس هاميلتون

مرسيدس دبليو11: توتو وولف 02:47
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: توتو وولف

مرسيدس دبليو11: فالتيري بوتاس 02:41
فورمولا 1

مرسيدس دبليو11: فالتيري بوتاس

أحدث الأخبار

قائمة المشاركين في التجارب الشتوية الأولى 2020
F1

قائمة المشاركين في التجارب الشتوية الأولى 2020

تحليل تقني: علامات تقدّم تصميم سيارة ويليامز "اف.دبليو43"
F1

تحليل تقني: علامات تقدّم تصميم سيارة ويليامز "اف.دبليو43"

كاري: نحن مرتاحون لما وصلت إليه محادثة اتّفاقية كونكورد حتّى الآن
F1

كاري: نحن مرتاحون لما وصلت إليه محادثة اتّفاقية كونكورد حتّى الآن

فيراري: فيتيل ولوكلير في مرتبة متساوية ويمتلكان حريّة التسابق
F1

فيراري: فيتيل ولوكلير في مرتبة متساوية ويمتلكان حريّة التسابق

وولف: مرسيدس لن تواجه شحًا في المواهب الشابة
F1

وولف: مرسيدس لن تواجه شحًا في المواهب الشابة

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.