قائمة المشاركين في التجارب الشتوية الأولى 2020
تتحضّر فرق الفورمولا واحد لخوض غمار موسم 2020 من قمّة رياضة السيارات، إذ ستكون حلبة برشلونة الإسبانية على موعدٍ لاستقبال السيارات الجديدة على مدار 6 أيام من التجارب الشتوية التي ستكون بغاية الأهمية.
صحيحٌ بأنّ الفرق لا تكشف عن كامل أوراقها خلال هذه التجارب، إلّا أنها تُعتبر الفرصة الأمثل لاختبار السيارات الجديدة والتأكّد من مدى جهوزيتها – وإيجاد حلولٍ للمشاكل إن وجدت قبل الانطلاقة الرسمية للموسم في منتصف شهر مارس/آذار.
وقد تمّ تقليص عدد أيام التجارب الشتوية لهذا الموسم إلى 6 أيام حيث ستُقام على مدار ثلاثة أيام منفصلة: الأولى من 19 إلى 21 شباط/فبراير، والثانية من 26 إلى 28 شباط/فبراير.
وإليكم لائحة بجدول المشاركين في التجارب الشتوية الأولى:
|19 شباط/فبراير
|20 شباط/فبراير
|21 شباط/فبراير
|مرسيدس
|
فالتيري بوتاس (صباحًا)
لويس هاميلتون (بعد الظهر
|
يُحدّد لاحقًا
|
يُحدّد لاحقًا
|فيراري
|سيباستيان فيتيل
|
شارل لوكلير (صباحًا)
سيباستيان فيتيل (بعد الظهر)
|شارل لوكلير
|ريد بُل
|ماكس فيرشتابن
|أليسكندر ألبون
| ماكس فيرشتابن (صباحًا)
أليكسندر ألبون (بعد الظهر)
|ريسينغ بوينت
|
سيرجيو بيريز (صباحًا)
لانس سترول (بعد الظهر)
|سيرجيو بيريز
|لانس سترول
|ويليامز
|
جورج راسل (صباحًا)
|
جورج راسل
|
نيكو لاتيفي
|رينو
|
إستيبان أوكون (صباحًا)
دانيال ريكاردو (بعد الظهر)
|
دانيال ريكاردو (صباحًا)
إستيبان أوكون (بعد الظهر)
|
إستيبان أوكون (صباحًا)
دانيال ريكاردو (بعد الظهر)
|ألفا توري
|دانييل كفيات
|بيير غاسلي
|
دانييل كفيات (صباحًا)
بيير غاسلي (بعد الظهر)
|هاس
|
كيفن ماغنوسن
|
رومان غروجان
|
رومان غروجان (صباحًا)
كيفن ماغنوسن (بعد الظهر)
|مكلارين
|كارلوس ساينز
|لاندو نوريس
| لاندو نوريس (صباحًا)
كارلوس ساينز (بعد الظهر)
|ألفا روميو
| روبرت كوبتسا (صباحًا)
أنطونيو جيوفينازي (بعد الظهر)
|
كيمي رايكونن
|أنطونيو جيوفينازي (بعد الظهر)
حول هذه المقالة
|السلاسل
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|الكاتب
|خضر الراوي
قائمة المشاركين في التجارب الشتوية الأولى 2020
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