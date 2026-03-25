جدل يطال مشغلات الجناح الأمامي ثنائي المرحلة لدى مرسيدس و"فيا" تفتح تحقيقًا
قدّمت الفرق تصاميم حلولها الديناميكية الهوائية النشطة إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بعد جائزة الصين الكبرى، ما دفع أحد الفرق إلى طلب توضيحات بشأن رفرفات الجناح الأمامي المتحركة في سيارة "دبليو17" الخاصة بفريق مرسيدس.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
لا تزال قضية نسب الانضغاط في الفورمولا 1 غير مغلقة بالكامل، حيث تجد مرسيدس نفسها مرة أخرى تحت المجهر. وبينما يستعد الاتحاد الدولي للتشدد حيال ثغرة نسب الانضغاط المثيرة للجدل بدءًا من الأول من يونيو، ظهر محور نقاش جديد يتعلق بالجناح الأمامي لسيارات السهام الفضية.
وبدلًا من التركيز على وحدة طاقة "آي ام جي دبليو17 برفورمانس" داخل سيارة "دبليو17"، تحوّلت الأنظار الآن إلى الديناميكا الهوائية للجناح الأمامي لسيارة 2026. وبعد سباق الصين، ألزمت القوانين الفرق بالكشف عن تصاميمها، ما أتاح للاتحاد الدولي وكذلك الفرق المنافسة مراجعة المفاهيم المطوّرة على السيارات الجديدة.
ويبدو أنّ مرسيدس تخضع لمراقبة من قبل الاتحاد الدولي بسبب جناحها الأمامي المتحرك، الذي يُعتقد أنّه يعمل بطريقة تُعرف بـ"المرحلتين".
وبحسب التقارير، تتم عملية إغلاق جناح مرسيدس على مرحلتين: حيث تتوافق الأولى مع الحد الزمني البالغ 400 جزء بالألف من الثانية وفق قوانين 2026، وهو ما يرضي أجهزة الاستشعار المستخدمة لمراقبة الأنظمة الديناميكية الهوائية المتحركة. لكن هناك أمرٌ ثانٍ يتعلّق بإغلاق عناصر الجناح بالكامل، ما يؤدي إلى تجاوز زمن الإغلاق المسموح به.
ومن السهل العثور على مقاطع فيديو عبر الإنترنت تُظهر تفعيل نظام مرسيدس وآلية عمل هذا الجناح "ثنائي المرحلة"، ما يشير إلى احتمال وجود مخالفة ستحتاج إلى قرار من الاتحاد الدولي.
ويُعتقد أنّ هذا الحل يساعد على تقليل تأثير الانتقال المفاجئ للحمل نحو الأمام قبل الكبح، ما يُحسّن توازن السيارة خلال المرحلة الحرجة عند دخول المنعطفات.
وكان تقرير من موقع "أوتورايسر" الإيطالي قد نسب في البداية طلب التوضيح إلى فيراري، لكن فريق الحصان الجامح نفى ذلك.
ووفقًا لمعلومات حصل عليها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "يُعتقد أنّ الطلب جاء من فريق آخر في منطقة الحظائر، لا يزال مجهول الهوية حتى الآن. ومن المتوقع ظهور مزيد من التفاصيل قبل جائزة اليابان الكبرى هذا الأسبوع على حلبة سوزوكا".
ويقع الملف حاليًا بين يدي الطاقم التقني في الاتحاد الدولي بقيادة نيكولاس تومبازيس، حيث يُنتظر أن يتم حسم القضية خلال عطلة نهاية الأسبوع في اليابان لتفادي تصاعد الجدل.
جدل يطال مشغلات الجناح الأمامي ثنائي المرحلة لدى مرسيدس و"فيا" تفتح تحقيقًا
