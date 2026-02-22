يتفق مدير فريق مرسيدس توتو وولف، والسائق جورج راسل، وسائق ويليامز كارلوس ساينز جميعهم على أن ريد بُل تُعد معياراً مرجعياً فيما يتعلق بوحدات الطاقة.

كما ألمح مدير فريق ويليامز، جايمس فاولز، أن هناك ألعاباً سياسية تُحاك بين الفرق الأربعة الكبرى، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن ويليامز قادرة حتى الآن على الانضمام إلى تلك المجموعة.

وتُعتبر مرسيدس المرشحة الأبرز لموسم الفورمولا 1 لعام 2026، بينما يتوقع فريق "السهام الفضية" أن ريد بُل هي التي تتصدر الجميع.

وكان وولف قد صرّح بأن محرك ريد بُل يقدّم أفضلية تبلغ ثانية كاملة في اللفة من حيث توصيل الطاقة، وهو ما دعمه راسل بوصفه الأمر بأنه "مخيف إلى حد ما".

ولذلك شدّد الاثنان على أن الأنظار يجب أن تتجه إلى ريد بُل، وليس إلى مرسيدس.

كما أوضح ساينز، سائق ويليامز، أنه بعد ما شاهده في اليوم الأول من تجارب ما قبل الموسم في البحرين، فإن وحدة طاقة ريد بُل كانت متفوقة بوضوح.

وبعد أن نفت ريد بُل جميع الشائعات المتعلقة بوحدة الطاقة الخاصة بها، بدأ فاولز حديثه قائلاً: "هناك ألاعيب تجري".

وتابع: "كانت ريد بُل تؤدي بشكل جيد من حيث الأداء حتى ظهرت الشائعات حول وحدات الطاقة الخاصة بهم. ثم تراجعوا عبر تقليل أداء وحدة الطاقة".

فاولز، الذي يعتقد أن ريد بُل ومرسيدس وفيراري ومكلارين ستكون ضمن الأربعة الأوائل في موسم الفورمولا 1 الجديد، قال: "أهنئ فيراري حقاً؛ إنهم يقدّمون ابتكارات رائعة ويتحسّنون. أعتقد أنهم تنافسيون للغاية في وضعهم الحالي".

وأردف: "بدأت مرسيدس أيضاً بشكل لا يمكن تجاهله. من الصعب تحديد من هو المتفوق لأن هناك ألعاباً مختلفة تُحاك فيما يخص وحدة الطاقة والوقود".

وتابع: "مهما كانت الحقيقة، هناك أمر واحد مؤكد؛ سنرى تقلبات أكبر من أي وقت مضى من حلبة إلى أخرى. لذلك، حتى لو تفوقت فيراري بوتيرة السباق هنا، فهذا لا يعني أنها ستفوز في ملبورن".

وأكد فاولز أن ويليامز ليست الأولى ولا الأخيرة في الترتيب الحالي، مشيراً إلى أن فريقه يقع ضمن مجموعة صغيرة خلف الأربعة الكبار.

ووفقاً لـ فاولز، هناك حربٌ كبيرة بين ثلاثة من فرق الوسط تفصل بينها فقط عشرة أجزاء من الثانية.

وبالنظر إلى أن ويليامز ركزت في الموسم الماضي بشكل أكبر على الفورمولا 1 لعام 2026 بدلاً من تطوير سيارتها، سُئل فاولز عن توقعاته لهذا الموسم.

فقال: "توقعي بالتأكيد هو أننا نستطيع التطور بوتيرة، وبفعالية، تتجاوز سيارات الوسط. بالطبع، أتمنى لو بوسعي القول أننا ننافس على البطولة أو ننهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل، لكن هذا ليس الواقع".

وتابع: "أكثر أمر مؤكد تعلمته خلال هذه التجارب والموسم الماضي هو أنه عندما تغيّر وحدة الطاقة، وهيكل السيارة، ومجموعة من الأجزاء المرتبطة بذلك، فإن هذا يخلق عبئاً هائلاً على الفريق لتجاوزه".

واسترسل: "في الوقت الحالي، لسنا في المستوى الذي يسمح لنا بالتعامل مع كل ذلك دفعة واحدة. أهم شيء نريد أن نثبته لأنفسنا هذا العام هو أننا بدأنا في تجاوز كل ذلك".

واختتم: "لذلك، بدلاً من مجرد ملاحقة المشكلة، علينا تطوير الحلول ومنع حدوث المشاكل من الأساس".