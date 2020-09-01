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جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين

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جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين

ما يزال الجدل حول التسوية السرية التي تمّت بين "فيا" وفيراري بشأن محرك الصانع الإيطالي تترك "مذاقًا مُرًا" لدى غريماتها، حتى بعد تهاوي أداء الفريق هذا العام.

خاضت فيراري بداية صعبة لموسم 2020 بعد تراجع أدائها بشكل كبير على المقاطع المستقيمة بالمقارنة مع العام الماضي.

وتمثّلت آخر عثرات فيراري في إنهاء سائقيها سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير لسباق جائزة بلجيكا الكبرى بالمركزين الـ 13 والـ 14 تواليًا، حيث أمضى الفريق ما مجموعه خمس لفات فقط مع سيارة ضمن العشرة الأوائل.

ويأتي ذلك التراجع الكبير في الأداء بعد التسوية السرية التي توصلت لها فيراري مع "فيا" خلال العطلة الشتوية بشأن محركها، وذلك وسط تساؤلات من منافساتها حول قانونية وحدة طاقتها للعام الماضي.

من جهته، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنّ ما حدث بين فيراري والاتحاد ما يزال يُشعر بالإحباط بالرُغم من رؤية غريمته تتراجع بهذا الشكل خارج المنافسة في المقدمة هذا العام.

"ذلك الأمر برمّته ترك لدينا مذاقًا مُرًّا" قال هورنر، مُضيفًا: "بالطبّع يُمكنكم الوصول لاستنتاجاتكم الخاصة من خلال الأداء الحالي لفيراري".

وتابع: " هنالك سباقات التي كنّا لنفوز بها العام الماضي إذا ما استخدمت فيراري المحرك الذي يبدو بأنّه مختلف للغاية عن الأداء الذي تمتعوا به العام الماضي".

وأردف: "الأمر صعب للغاية عليهم بكل تأكيد، لكنني أعتقد بأنّ تركيزهم انصبّ في الجوانب الخاطئة خلال الأعوام الماضية، ولذلك يبدو بأنّهم يعانون بعض الشيء من خلال ما تنازلوا عنه في تلك التسوية".

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من جانبه، قد سبق وتحدث توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن الضغط الذي وضعه أداء وحدة طاقة فيراري في 2018 و2019 على فريق المحرك لدى الصانع الألماني.

وقال وولف يوم الأحد الماضي أنّه يتفق مع توصيف "المذاق المُر" الذي ذكره هورنر، كاشفًا أنّ مرسيدس خسرت موظفين في قسم المحرك نتيجة سعيها للحاق بفيراري.

فقال: "فيراري علامة عريقة، وأناس رائعون من يبنون هذه السيارات. من الصعب التحدث في تلك المسألة كوني لا أريد إشعال الأمور أكثر. لكنّنا تعرضنا لضغط كبير العام الماضي والعام الذي سبقه، عانينا".

وأكمل: "حيث خسرنا بعض الأشخاص. خسرنا البعض فيما يتعلق بكونهم وصلوا إلى أقصى ما يستطيعون. ولذلك أتفق على الأرجح مع تعليق كريستيان".

وقد أوضح وولف في بداية جائزة بلجيكا الكبرى بأنّ على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون في الفريق"، وذلك على خلفية التراجع الكبير في أداء الفريق الإيطالي.

بينما صرّح بالمقابل ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري عقب السباق أنّ فريقه يشعر "بالإحباط والغضب" من أدائه في سبا.

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