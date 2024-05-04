جدل تعديل نظام توزيع النقاط في الفورمولا 1 بات الآن حول منحها لأبعد من المركز الـ 12

بعدما كان موقعنا "موتورسبورت.كوم" أول من كشف عن تقييم فرق الفورمولا 1 ورؤسائها لفكرة تمديد مراكز منح النقاط الحالية لأبعد من المراكز العشرة الأولى.

حيث تم تقديم مقترح بأن يتم منح النقاط للمراكز الـ 12 الأولى، وتمت مناقشته في اجتماع لجنة الفورمولا 1 الأخير، لكن كانت هنالك حاجة للمزيد من الوقت من أجل تصميم خطة محكمة لتنفيذ ذلك.

ليبرز الآن بأن الجانب الأساسي الذي تتم مناقشته الآن هو ما إذا من الممكن منح النقاط لمراكز أبعد بكثير، وربما منحها لكافة السائقين.

وضمن معرض حديثه عن آخر المستجدات بشأت مقترح النقاط الجديد، قال جايمس فاولز مدير فريق ويليامز: "أعتقد بأن تغيير نظام النقاط أمر منطقي، ولكن كان هنالك فقط تساؤلات حول إلى أي مدى سنذهب بذلك؟ هل حتى المركز الـ 12، الـ 14، الـ 16 أم كافة السيارات؟".

وأضاف: "خضنا محادثات جيدة للغاية في اجتماع لجنة الفورمولا 1 حول تلك المسألة، وكان الجميع متفقين تقريبًا حول اتخاذ خطوة في هذا الجانب لأنه سيكون في صالح الرياضة، ولكن دعونا نتريث كي نصل إلى نتيجة جيدة ونقوم بالأمر مرة واحدة دون الحاجة لتعديلات لاحقة".

من جهته يرى مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أنه ومع تغيّر الجمهور المتابع للبطولة خلال الأعوام الأخيرة، فإنه من الصائب دراسة إدخال تغيير كبير على طريقة توزيع النقاط.

في المقابل، وبينما كانت هنالك بعض الانتقادات بأن تمديد المراكز الحاصلة على النقاط سيجعل من السهل للغاية كسبها، إلا أن زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين يعتقد بأن منح نقاط لكل سائق يكمل السباق له مزاياه.

حيث قال: "لا شك بأنه يمكن الجدل بأن تغييرًا كهذا سيكون كبيرًا جدًا. لكن بمجرد أن تدخل النقاط في كافة جوانب المنافسة، سيزيد هذا كثيرًا من أهمية كل تجاوز. وفي بعض الأحيان تدخل السيارات منصة الصيانة لإنقاذ بعض الأمور، وإصلاح بعض الجوانب كونها باتت خارج مراكز النقاط، لكن نظامًا جديدًا كهذا سيمحي ذلك".

وأكمل: "إذا ما تراجعت سيارة أسرع إلى الخلف، سيكون لكل تجاوز قيمته حينها. لذلك أعتقد بأن هنالك مبرر لمقترح أن يحصل الجميع على النقاط، وبالتأكيد ليس أقل من 12 سائقًا".