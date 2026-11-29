فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

جدل بعد انتشار مقطع لسؤال طرحه بن سُليّم على راسل ونوريس

سأل محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، عما إذا كانت زيارة قطر أكثر خطورة من زيارة المكسيك أو البرازيل.

ليديا مي

منشور: 29-11-2026

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محمد بن سُليّم رئيس "فيا"

الصورة من قبل: صور اي واي اي4 صور جيتي

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

واجه محمد بن سُليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، موجة من الانتقادات بعدما ظهر في مقطع مصور يسأل فيه جورج راسل سائق مرسيدس ولاندو نوريس سائق مكلارين عما إذا كانت زيارة قطر أكثر خطورة من زيارة المكسيك أو البرازيل.

وجرى ذلك على حلبة لوسيل الدولية مساء السبت، بعد وقت قصير من انتهاء التصفيات التأهيلية لجائزة قطر الكبرى، التي أحرز خلالها راسل مركز الانطلاق الأول لصالح مرسيدس، بينما حلّ كيمي أنتونيللي ثانيًا وضمن نوريس المركز الثالث لصالح مكلارين.

ووقف بن سُليّم بين السائقين وطرح عليهما السؤال التالي: "أيهما أكثر خطورة، التواجد هنا أم في المكسيك أو البرازيل؟".

ولم يقدم أي من السائقين إجابة عن السؤال. وظهر راسل في المقطع المصور وهو يبتسم بحرج رافعًا يده نحو وجهه، بينما نظر نوريس إلى الأرض.

وعلّق أحد المشجعين عبر منصة إكس قائلًا: "أمر غير مقبول، خصوصًا عندما يصدر عن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات".

وعلّق مشجع آخر عبر منصة ريديت قائلًا: "أشاح لاندو بنظره على الفور عندما سمع السؤال، بينما يحاول جورج تجاهله. ومن الطريف مدى وضوح شعورهما بعدم الارتياح".

وكتب شخص آخر: "كان جورج على وشك الانتهاء من ارتشاف مشروبه، لكنه بدا وكأنه يقول: لا، سأواصل ارتشاف هذا المشروب حتى يزول هذا السؤال المحرج".

بينما أضاف آخر: "جورج في قرارة نفسه: ابتسم فحسب".

لماذا طُرح هذا السؤال؟

حامت الشكوك لفترة من الزمن حول إقامة آخر جولتين من موسم 2026 للفورمولا 1 في قطر وأبوظبي، بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وأُلغيت جائزتا البحرين والمملكة العربية السعودية في أبريل، قبل أن تستضيف حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا جائزة البحرين الكبرى في أكتوبر.

وكانت هناك خطط بديلة لاستضافة الجولة الختامية من الموسم على حلبة إيمولا، في حال اعتُبر السفر إلى قطر وأبوظبي غير ممكن.

لكن آخر سباقين من الموسم سيُقامان الآن وفقًا للخطط الأصلية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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