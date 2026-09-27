وصف بطل العالم للفورمولا 1 لعام 1997 جاك فيلنوف انغلاق مكابح أوسكار بياستري خلال جائزة أذربيجان الكبرى بأنه "خطأ ناشئين".

وتعرض السائق الأسترالي لانغلاق مزدوج للمكابح خلال السباق على حلبة شوارع باكو، بينما كان يحتل المركز الثالث. وأثناء دفاعه أمام إسحاق حجار سائق ريد بُل على الخط المستقيم الرئيسي، أغلق بياستري المكابح واتسع مساره إلى منطقة الخروج الآمن. وأخرجت الحادثة بياستري من المنافسة على منصة التتويج، ليجد نفسه يقاتل في المركز الخامس عشر.

وأنهى بياستري السباق في نهاية المطاف بالمركز الرابع عشر، بينما تعرض زميله في الفريق لاندو نوريس لحادث أدى إلى خروجه من السباق بعد احتكاك مع سائقي ألبين، فرانكو كولابينتو وبيير غاسلي.

وقال فيلنوف أثناء تحليله للحظة عبر بث سكاي سبورتس إف 1: "كان خطأ ناشئ. لقد فوجئ بالأمر، وكان ينظر في مرآتيه، وفاته الأمر تمامًا".

وأضاف: "هذه هي الحقيقة. الأخطاء تحدث. تضغط أكثر من اللازم، لكن يمكنك أن ترى أنه كان ينظر في مرآتيه، وفاته الأمر تمامًا".

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: صور غيتي

فيما شاركت جيمي تشادويك بطلة سلسلة دبليو ثلاث مرات، التي انضمت إلى فيلنوف في البث، وجهة نظرها بشأن سباق مكلارين، قائلة: "كنت أستمع إلى الراديو الخاص به قبل ذلك. كان هناك الكثير من الشكاوى بشكل عام من كلا سائقي مكلارين بشأن معاناتهما لاستخراج أفضل ما يمكن من السيارة. ويحصل لاندو على الكثير من التوجيهات خلال اللفة بشأن الأماكن التي يمكنه تحسينها والعثور فيها على الأداء".

وتابعت: "في نهاية المطاف، عليك أن تضع حدًا للأمر، وهذا خطأ. حتى أوسكار بياستري عليه أن ينظر إليه، لكن من النادر أن ترى انغلاقًا مزدوجًا للمكابح بهذا الشكل من سائق من هذا المستوى. بدا الأمر غريبًا بالنسبة لي، رغم ذلك".

وأوضح بياستري أن انغلاق المكابح جاء مفاجئًا بالنسبة له، وقال سائق مكلارين لسكاي سبورتس إف 1: "أجل، أحتاج إلى أن أذهب وأراجع الأمر لأنه فاجأني بالتأكيد. لم أعتقد أنني ضغطت على المكابح في وقت متأخر جدًا أو بقوة كبيرة جدًا. وفجأة انغلقت المكابح الأمامية كلتاهما، لذلك من الواضح أنني بحاجة إلى النظر في الأمر".

وأكمل: "كانت نهاية مخيبة للآمال لليوم. أعتقد أن النصف الأول من السباق كان قويًا جدًا، لذا من المؤسف ألا يكون لدينا أي شيء نظهره في النهاية".