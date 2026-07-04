جاك فيلنوف يدافع عن هاميلتون في مواجهة دعوات اعتزاله
دافع جاك فيلنوف بطل العالم للفورمولا 1 لعام 1997 عن لويس هاميلتون، رافضًا المزاعم التي أشارت إلى أن بطل العالم سبع مرات كان ينبغي أن يفكر في الاعتزال خلال السنوات الأخيرة التي عانى فيها من تراجع النتائج.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: أليستير ستالي
وبعد نهاية صعبة لمسيرته الناجحة مع مرسيدس، التي حقق معها ستة من ألقابه السبعة، رأى كثيرون من داخل بادوك الفورمولا 1 وخارجها أن السائق البريطاني كان يجب أن يعتزل للحفاظ على صورته في القمة. لكن عودة هاميلتون القوية مؤخرًا، والتي تضمنت تحقيقه أول انتصار له مع فيراري، أسكتت كثيرًا من المشككين.
وخلال ظهوره في برنامج سكاي سبورتس F1 شو، رفض جاك فيلنوف تمامًا فكرة أن هاميلتون استمر في البطولة لفترة أطول من اللازم.
حيث قال الكندي: "كنت دائمًا أرى الأمر من منظور مختلف تمامًا. لماذا يعتزل؟ لا أفهم فكرة: لقد تأخر كثيرًا، عليه أن يعتزل، يا للمسكين. إذا كانت الرغبة لا تزال موجودة، فلماذا يعتزل؟".
وأضاف: "فقط لأن الناس يريدون أن يتذكروا البطل وهو في قمة مستواه، ثم تأتي سنة أو سنتان سيئتان فيتأذون هم، وليس السائق أو الرياضي نفسه. هم من يتألمون كمشجعين، ولا يريدون رؤية بطلهم يفشل".
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وتابع: "لذلك يفكرون: يجب أن يعتزل حتى يبقى في ذاكرتنا وهو في أفضل حالاته. لكنهم ليسوا هم الرياضيين، ولا يدركون حقيقة ما يحدث".
هذا وانتقل هاميلتون إلى فيراري مع بداية موسم 2025، وبعد موسم أول صعب للتأقلم مع الفريق الإيطالي، عاد بقوة خلال موسم 2026.
"لقد حصل على فرصة للقيادة مع أكبر فريق في العالم، والمساهمة في إعادة بنائه، وما زال يتقاضى ما بين 40 و60 مليون جنيه إسترليني سنويًا. لماذا يعتزل؟" قال فيلنوف.
واختتم: "لم يكن يتذيل الترتيب، ولم يكن يتأهل في المركز الأخير، بل كان لا يزال يقدم أفضل ما لديه. لقد أثبت أن جميع المشككين كانوا مخطئين. إذا كانت لديك الرغبة، فإن الموهبة لا تختفي فجأة. الأمر كله يتعلق بما إذا كنت مستعدًا لتقديم التضحيات، وهل أنت مستعد لبذل الوقت والجهد؟".
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