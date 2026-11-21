فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

جاك فيلنوف: مرسيدس "لم تفعل شيئًا" لمساعدة جورج راسل في تصفيات لاس فيغاس

يرى بطل العالم لعام 1997 أن كيمي أنتونيللي تصرف "بشيء من الأنانية" برفضه منح جورج راسل السحب الهوائي خلال التصفيات في لاس فيغاس.

ليديا مي

منشور: 21-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

قال جاك فيلنوف، بطل العالم للفورمولا 1 لعام 1997، إن كيمي أنتونيللي تصرف "بشيء من الأنانية" بعدما رفض منح جورج راسل السحب الهوائي خلال تصفيات لاس فيغاس، مؤكدًا أن مرسيدس لم تفعل شيئًا لمساعدة السائق البريطاني.

وسجل أنتونيللي الزمن الأسرع في القسم الثالث من التصفيات، لكن عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تغيير المحرك تعني أن ماكس فيرستابن سينطلق من البول بوزيشن، على أن ينطلق راسل إلى جانبه من المركز الثاني، بعدما سجل ثالث أسرع زمن.

وكان السائق الإيطالي قد حسم لقب بطولة السائقين في جائزة المكسيك الكبرى، لكن راسل لا يزال ينافس على المركز الثاني في الترتيب. ويحتل البريطاني البالغ من العمر 28 عامًا المركز الثالث حاليًا، بفارق 17 نقطة خلف فيرستابن صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة أمام لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الرابع.

وكان توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، قد قال بعد التصفيات إن راسل "كان في الموقع المثالي" خلال محاولته الأخيرة، بعدما كان يبتعد بأربع ثوانٍ عن السيارة التي أمامه، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إلى معرفة ما حدث.

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لكن فيلنوف لم يتفق مع هذه الرواية. حيث قال لشبكة "سكاي سبورتس إف 1": "الفريق لم يفعل شيئًا لمساعدة راسل. عندما قال إنه كان يبتعد بأربع ثوانٍ، كان في موقع جيد. لكنه وصل إلى ذلك بجهده الشخصي، فالفريق لم يساعده".

واعتبر فيلنوف أن وولف "حاول إلى حد ما التهرب من الإجابة"، قبل أن يوجه انتقاداته إلى أنتونيللي، الذي حسم بالفعل لقب موسم 2026.

وقال: "بذل كيمي جهدًا واضحًا لضمان ألا يكون أمام راسل، وللتأكد من أنه لن يساعد زميله في الفريق. وكان ذلك واضحًا".

وأضاف: "لقد خاض معركته الخاصة، رغم علمه بأنه لا يستطيع انتزاع البول بوزيشن في نهاية المطاف. لذلك كان تصرفًا ينطوي على شيء من الأنانية".

واتفقت جيمي تشادويك، بطلة سلسلة دبليو سيريز ثلاث مرات ومحللة شبكة "سكاي سبورتس"، التي شاركت في التغطية إلى جانب فيلنوف، على أن فريق بركلي أخطأ في ترتيب خروج سائقيه، قائلة: "كان ينبغي دائمًا أن يكون جورج خلف كيمي خلال المحاولة الأخيرة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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