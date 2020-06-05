جائزة المجر الكبرى تجدد عقدها مع الفورمولا واحد حتى 2027

تستضيف المجر الجولة الثالثة من موسم 2020 ضمن الروزنامة المعدّلة، وذلك بعد تعليق الموسم بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، في 19 يوليو/تموز المُقبل.

وجاء تجديد العقد الحالي للجائزة بعام إضافي وسط المحادثات التي جرت حول إقامة سباق هذا العام من دون جمهور على حلبة هنغارورينغ.

وكانت الجائزة قد وقّعت في 2016 عقدًا للبقاء على روزنامة البطولة حتّى 2026، لكن تمّت مراجعة بنود ذلك العقد الآن ليتمّ تجديده بعام إضافي وتقليل الزيادة السنوية في مصاريف الاستضافة، إلى جانب الاتفاق على مصاريف أقل بكثير من أجل إقامة سباق هذا العام.

وتعقيبًا على ذلك قال زولت غيولاي المدير التنفيذي لهانغارورينغ سبورت: "ناقشنا مع ليبرتي ميديا كيفية تعويض الأرباح المفقودة لهذا العام، حيث أن تكلفة التنظيم لن تكون أقل في حالة السباقات التي تُقام بدون جمهور".

وأضاف: "بذلنا أفضل ما بوسعنا خلال تلك النقاشات للوصول إلى اتفاق جيّد للدولة هنا وللرياضة، حتّى في خلال تلك الأوقات العصيبة. لا يُمكننا الإفصاح عن الأرقام الفعلية، لكننا توصلنا لاتفاق منطقي".

جديرٌ بالذكر أنّه وقبل جائزة المجر الكبرى ستُقيم الفورمولا واحد سباقين متتاليين على حلبة ريد بُل رينغ النمساوية في 5 و12 يوليو/تموز، كجزء من خططها لاستئناف الموسم وإقامة أكبر عدد ممكن من السباقات.