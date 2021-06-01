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جائزة هولندا الكبرى متفائلة بإقامة السباق واستقبال 105 ألف مشجّع في اليوم الواحد

أبدت شركة جائزة هولندا الكبرى تفاؤلها حيال إقامة سباق زاندفورت في الفورمولا واحد ضمن نهاية الأسبوع الأولى لشهر سبتمبر/أيلول المُقبل، مع حضور ما يقرب من 105 ألف مشجّع لليوم الواحد، العدد الذي أمُلت استقباله العام الماضي.

جائزة هولندا الكبرى متفائلة بإقامة السباق واستقبال 105 ألف مشجّع في اليوم الواحد

أعلنت رئيس وزراء هولندا مارك روت يوم الجمعة الماضية عددًا من التخفيفات لقيود مجابهة تفشّي فيروس كورونا، على أن ينتهي الإغلاق في الدولة في 5 يونيو/حزيران المُقبل.

فيما أعلن هوغو دي يونغ وزير الصحة الهولندي يوم الأحد بأنّه يتوقّع التخلّي عن مسافة الـ 1.5 متر للتباعد الاجتماعي في 1 سبتمبر/أيلول، فيما لن يكون هنالك حاجة لأقنعة الوجه بدءًا من ذلك اليوم.

وكل ذلك بالتأكيد يعمل في صالح إقامة أول جائزة كبرى في هولندا منذ 1985، وذلك بعد إلغاء سباق العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتعقيبًا على تلك التطورات، صرّح يان لامرز المدير الرياضي لجائزة هولندا الكبرى لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "نحن مواطنون مثل الجميع، لذلك فنحن سعداء أولًا وقبل كل شيء بحقيقة أننا نعمل من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية التي تسمح بأن يلتقي كل منا بالآخر".

وأضاف: "فيما يتعلق بجائزة هولندا الكبرى، فإنّ الطموح كبير. علينا التعامل مع ذات الحقائق والأرقام مثل الحكومة، لكن هذه الأرقام تبدو جيّدة جدًا في الوقت الحالي، ونحن سعداء بذلك".

وتابع: "أعتقد بأنّ المنطق هو من سيتّخذ القرار نيابة عنا. حيث أننا بحاجة إلى شهرين من أجل تجهيز كل شيء للجائزة من الناحية اللوجستية. وذلك هو الموعد النهائي لنا بشكل أو بآخر. ولكن كل ما يحدث الآن هو نتيجة كل الأمور الإيجابية التي حدثت بالفعل خلال الأشهر المنصرمة، حيث نأمُل أن يتوصل ذلك المنحى، وربما نعود للحياة الطبيعية أسرع مما نأمُل".

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وعند سؤاله إذا كان بوسع من يحملون التذاكر توقّع إعلان في بداية يوليو/تموز فيما يتعلق بما إذا ستُقام الجائزة أم لا، قال لامرز: "أعتقد بأنّ أولئك يشعرون بالإطمئنان بالفعل ويفترضون الآن بأن الجائزة ستُقام في موعدها".

وأردف: "لا يُمكن افتراض أي شيء بالطبع، ولكن كما قلت، المنحى الذي نراه الآن سيتواصل، وهو يبدو إيجابيًا بالفعل وأتوقع أن يصبح إيجابيًا أكثر بحلول وقت الجائزة

هذا ومن أجل الحصول على مدرجات ممتلئة (105 ألف متفرج) عن آخرها في جائزة هولندا الكبرى، من المهم أن يتم التخلي عن قاعدة الـ 1.5 متر للتباعد الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.

حيث قال لامزر عن ذلك: "قاعدة الـ 1.5 متر سيتم التخلي عنها بحلول ذلك الوقت. ستكون تلك وجهة إيجابية سريعًا. الجميع باتوا يعلمون الآن كيفية التعامل مع الوضع، ومن ثمّ سكون لديك أولئك الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس وأولئك الملقّحين".

واختتم: "إذا ما أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار، فسيكون لدينا بالفعل عدد محدد من المتفرجين الآمنين من الإصابة بالفيروس على أية حال".

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