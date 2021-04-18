جائزة ميامي الكبرى تنضمّ إلى روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022

تواصلت المحادثات بشأن إقامة سباقٍ في ميامي لعدّة أعوام الآن، لكنّ القائمين على البطولة أكّدوا أخيرًا اليوم الأحد عن إبرام صفقة بـ 10 أعوام لإقامة سباق حول ملعب "هارد روك".

وسيتمّ تشييد حلبة جديدة بطول 5.41كلم لاستضافة الحدث. وسيتضمّن المسار 19 منعطفًا تنقسم بين ضيّقة وأخرى عالية السرعة.

ولم يتمّ تحديد موعد السباق بعد، وسيعتمد ذلك على خطط جائزة الولايات المتّحدة الكبرى في أوستن. إذ تتواصل المحادثات بشأن توقيع عقدٍ جديد بدءًا من 2022، لكن لم يتمّ التوصّل إلى أيّ شيء بعد.

وكان سباق أوستن يُقام في الخريف في الأعوام السابقة، بينما سيكون من المنطقيّ أكثر من الناحية اللوجيستيّة أن يُقام سباقا أمريكا تباعًا، لكن قد تختار الفورمولا واحد فصلهما في مرحلتين مختلفتين من العام من أجل المساعدة على توزيع تأثير الرياضة في البلاد.

ويعتقد ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أنّ السباق الثاني في أمريكا سيُساعد على تعزيز أرقام المتابعة.

وقال حيال ذلك: "السباق الثاني في أمريكا مهمٌ لنموّ سوقنا، ونحن متشجّعون للغاية بزيادة وصولنا في الولايات المتّحدة وسيتعزّز ذلك أكثر من خلال هذا السباق الثاني المثير".

وأضاف: "سنعمل عن قرب مع الفريق من ملعب هارد روك وفيا لضمان أنّ الحلبة تُوفّر تسابقًا مدهشًا، لكنّه يترك أيضاً مساهمة إيجابيّة دائمة بالنسبة للمجتمع المحلي".

وأكمل: "نحن ممتنون لمشجّعينا، ومسؤولي منطقة ميامي غاردنز وصناعة السياحة المحليّة لصبرهم ودعمهم طوال هذه العمليّة".

وأردف: "نتطلّع قدمًا لجلب أعظم عرض تسابق في الكرة الأرضيّة إلى ميامي للمرّة الأولى في تاريخ رياضتنا".