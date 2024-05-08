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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

جائزة ميامي الكبرى تجذب أكبر مشاهدات مباشرة للفورمولا واحد في أمريكا

جذبت جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد أكبر عدد مشاهدات مباشرة للفورمولا واحد عبر التلفاز، وفقاً للأرقام التي صدرت مؤخراً.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

شهدت ميامي تحقيق لاندو نوريس سائق مكلارين أول فوز له في البطولة، وجذبت الجولة ما يقارب 3.1 مليون مشاهد.

وتفوقت بالتالي على الرقم القياسي السابق الذي حققته ميامي في أول استضافة للفئة الملكة في 2022، والبالغ 2.6 مليوناً.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 48 بالمئة مقارنة بالعام الماضي مع رقم بلغ 2.1 مليوناً.

وجذب السباق الرئيسي 946.000 مشاهداً وهو أكبر رقم مشاهدات لجمهور أمريكي لسباق قصير منذ تطبيق هذه الصيغة في 2021.

أما التصفيات يوم السبت فجذبت 625.000 مشاهداً.

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أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

Watch: F1 2024 Miami GP Review - Lando Seizes his Historic Maiden Win

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