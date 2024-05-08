جائزة ميامي الكبرى تجذب أكبر مشاهدات مباشرة للفورمولا واحد في أمريكا

شهدت ميامي تحقيق لاندو نوريس سائق مكلارين أول فوز له في البطولة، وجذبت الجولة ما يقارب 3.1 مليون مشاهد.

وتفوقت بالتالي على الرقم القياسي السابق الذي حققته ميامي في أول استضافة للفئة الملكة في 2022، والبالغ 2.6 مليوناً.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 48 بالمئة مقارنة بالعام الماضي مع رقم بلغ 2.1 مليوناً.

وجذب السباق الرئيسي 946.000 مشاهداً وهو أكبر رقم مشاهدات لجمهور أمريكي لسباق قصير منذ تطبيق هذه الصيغة في 2021.

أما التصفيات يوم السبت فجذبت 625.000 مشاهداً.

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت