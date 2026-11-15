فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

جائزة لاس فيغاس الكبرى تكشف عن تصميم كأس مستوحى من لافتات النيون الشهيرة

تعتمد جائزة لاس فيغاس الكبرى كؤوسًا جديدة لجولتها المقبلة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.

منشور: 15-11-2026

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كشفت جائزة لاس فيغاس الكبرى عن تصميم جديد للكأس المخصصة لسباق الفورمولا 1 المقرر إقامته نهاية الأسبوع المقبل، إذ استُلهم التصميم من المدينة وأضوائها النيونية الشهيرة.

يبلغ وزن الكأس 3.6 كيلوغرامات، فيما يصل ارتفاعها إلى 56 سنتيمترًا، وقد استغرق تطويرها وتصنيعها ستة أشهر. ويحاكي تصميمها لافتات النيون التي تشتهر بها منطقة لاس فيغاس ستريب، التي تتمحور حولها الحلبة.

وتضم الكأس 122 مصباحًا، لتمنح الفائز معنى جديدًا لعبارة "رؤية اسمك مضاءً بالأضواء"، من خلال تصميم فريد يعكس هوية مدينة نيفادا.

كما تتميز بشكلها المميز الذي يشبه حرف "V"، إذ تتجمع المصابيح باتجاه نقطة التقاء جانبي الحرف، على غرار الطريقة التي كانت تستخدمها اللافتات الإعلانية القديمة في لاس فيغاس لتوجيه الأنظار نحو اسم الفنان الرئيسي، وهي اللافتات التي اشتهرت بها منطقة شارع فريمونت في المدينة.

وتعاون منظمو السباق مجددًا مع شركتي "باوين ستوديوز" و"أور ديزاينز"، اللتين تولتا تصميم كؤوس جائزة لاس فيغاس الكبرى خلال الفترة من 2023 إلى 2025، حيث استخدم الطرفان نموذجًا ثلاثي الأبعاد وتصميمًا تصوريًا قبل تطوير المنتج النهائي.

ومن المقرر إقامة جائزة لاس فيغاس الكبرى خلال الفترة الممتدة بين 19 و21 نوفمبر، قبل أن يُسدل الستار على موسم الفورمولا 1 بإقامة جولتي قطر وأبوظبي في عطلات نهاية الأسبوع التالية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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