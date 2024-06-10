جائزة كندا الكبرى تحت المجهر في ظلّ اعتذار دومينيكالي من الفرق

اعتذر الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي لرؤساء الفرق بعد عدد من المشاكل التي حدثت خلال عطلة نهاية السباق.

وتضمنت الشكاوى انهيارًا في التواصل بين الحلبة والشرطة، مما أدى إلى تقطع السبل بأعضاء الفرق والضيوف لساعات عندما تم إغلاق مدخل الحلبة يومي الجمعة والسبت.

إذ تقع الحلبة على جزيرة نوتردام الصناعية التي تم بناؤها في نهر سانت لورانس واستخدمت كمكان لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1976.

ومع ذلك، قام ضباط الشرطة بإغلاق نقاط الوصول إلى الجسر بسبب الازدحام على الجزيرة، حيث اجتذب السباق حضورًا قياسيًا بلغ 350,000 شخص خلال الأيام الثلاثة.

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وتضمنت المشاكل الأخرى فيضانات في وحدات الضيافة التي تطفو جزئيًا على بحيرة استخدمت لمنافسات التجديف خلال الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1976.

كما تحول موقف سيارات كبار الشخصيات إلى بركة طينية، مما أثار استياء الضيوف الذين دفعوا رسومًا عالية.

وتضمنت المشاكل الأخرى منع المشجعين من الدخول خلال جلسات التدريب يوم الجمعة بعد معلومات خاطئة زعمت أن الفعاليات قد ألغيت لليوم بسبب الأمطار الغزيرة.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: صور موتورسبورت

كما كانت مكاتب التعليق التلفزيوني في المبنى الجديد لمنطقة الحظائر تسرب المياه مما تسبب في تلف المعدات.

فضلًا عن ذلك غزا المشجعون الحلبة بعد رفع العلم الشطرنجي، مما دفع مراقبي "فيا" إلى استدعاء المنظم، مجموعة أوكتان ريسينغ، بسبب المشكلة المتكررة، وتم توبيخ المنظم لاحقًا من قبل "فيا"

وتستمر الاتفاقية بين الحلبة والفورمولا 1 حتى عام 2031 ولا يزال هناك اهتمام كبير بالرياضة في كندا كما يثبت الحضور.

ومع ذلك، كانت هناك مطالب متكررة للمنظم بإجراء تغييرات على السباق لاستيعاب وتحقيق طموحات الفورمولا 1.

ويريد رؤساء السلسلة نقل موعد السباق في الروزنامة إلى وقت أبكر من السنة ليقام تواليًا مع جائزة ميامي الكبرى لتحسين المشاكل اللوجستية وتحقيق أهداف الاستدامة.

وتشمل الطلبات الأخرى تحسين نقاط الوصول إلى الحلبة من خلال تحسين التواصل مع الشرطة وموظفي الأمن.

كما هناك أيضًا طلب لتحسين حجم البادوك والبنية التحتية، مثل التفاصيل الأساسية مثل دورات المياه الدائمة.

وتشمل العناصر الأخرى تحديث مناطق كبار الشخصيات وإضافة أسقف للمدرجات لمنع المشجعين من المطر.

وطلب موقعنا "موتورسبورت.كوم" تعليقًا من مروج الحلبة لكنّه لم يتلق ردًا حتى الآن.