جائزة سنغافورة الكبرى تخوض "حوارًا مفتوحًا" مع الفورمولا واحد حول سباق 2020

كما أفادت تقارير هذا الأسبوع، فإنّ الفورمولا واحد تعمل على روزنامة من دون سباق في سنغافورة، والذي يحل محله في موعده الأصلي سباق أذربيجان في 20 سبتمبر/أيلول.

مع ذلك، لم يكن هنالك إعلان رسمي حيال إلغاء جائزة سنغافورة سواء من المروّج أو من الفورمولا واحد.

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وكونها حلبة شوارع، فإنّ سباق سنغافورة يُعدّ أقلّ مرونة في التعامل من الحلبات الاعتيادية، كما أنّ العمل على بناء حلبة عادة ما يتطلّب أن يتمّ البدء به في نهاية يونيو/حُزيران من أجل الإنتهاء في الموعد المجدول حاليًا.

في المقابل، يُمكن نظريًا أن يتمّ تأجيل الحدث بأسبوع إلى ثلاثة أسابيع من أجل ملء الأماكن المحجوزة حاليًا من قِبَل روسيا، الصين واليابان، إذا ما تم ألغاء تلك الأحداث، لكن الفورمولا واحد ستكون ملتزمة بعد ذلك بسباق الولايات المتّحدة.

مع ذلك، فإنّ موعدًا جديدًا لسباق سنغافورة لا يبدو أمرًا مرجّحًا، حيث تشير المصادر إلى التوجّه نحو إلغاء الحدث.

من جانبهم، صرّح منظمو السباق بأنّ النقاشات ما تزال مستمرة، لكنّهم أوضحوا بأنّ قوانين الحكومة والوقت الكافي المسبق لبناء الحلبة هي عوامل أساسية في إقامة الحدث.

حيث قال متحدث باسم الحدث لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في هذا الصّدد: "روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2020 يتمّ الإنتهاء منها حاليًا في ظل محافظة جائزة سنغافورة الكبرى على حوار مفتوح مع البطولة، الحكومة وحاملي الحقوق التجارية لدينا خلال هذه الفترة، وذلك من أجل تقييم الاحتمالات المختلفة".

وأضاف: "كما تعمل الجائزة كذلك عن قرب مع هيئة السياحة في سنغافورة ووكالات الحكومة المختلفة على الخط الزمني لبناء الحلبة. حيث تتطلّب حلبة الشوارع بنية تحتية مؤقتة ليست بالصغيرة، وكذلك وقت مسبق كبير من أجل إكمال بناء المكونات المختلفة".

وأكمل: "تتطلب تلك الأعمال عادة ثلاثة أشهر للإنتهاء من الحلبة، وذلك سيتمّ توقعه حسب ما إذا كانت مثل هذه الأنشطة مسموح بها ضمن القوانين الحالية للحكومة".

واختتم: "سنواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب، حيث أنّ أولويتنا الأساسية ما تزال سلامة وصحة مشجّعينا، العاملين، المتطوعين وكل الشعب السنغافوري".