جائزة روسيا الكبرى منفتحة على إقامة جولتين للفورمولا واحد

مع مواصلة ليبرتي ميديا مالكة بطولة العالم للفورمولا واحد إتمام العمل على الجزء الثاني من الموسم، وذلك على إثر الإعلان عن روزنامة السباقات الثمانية الأولى مطلع هذا الأسبوع، برزت حلبة سوتشي كمرشّحة لاستضافة جولتَين.

وأشار تقرير لمجلة أوتو موتور أوند سبورت الألمانيّة إلى أنّ الفورمولا واحد ستبقي خططها مرنة لبقيّة هذا العام، خاصة في ما يتعلّق بالضبابيّة المتواصلة بشأن مستويات العدوى بفيروس كورونا حول العالم.

واقتُرحت سباقات في إيمولا، وهوكنهايم، وموجيللو، في الوقت الذي بات من شبه المؤكّد فيه عدم إقامة سباقات باكو، وسنغافورة واليابان.

ومن بين الأفكار التي تتمّ دراستها هي سوتشي بالنظر إلى موقعها والمسافة القصيرة التي تفصلها عن المطار وسهولة القدرة على عزل طاقم الفورمولا واحد عن العالم الخارجيّ، ما يعني بأنّها المكان الأمثل لاستضافة سباقَين متتاليين.

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وستُستغلّ هذه الصيغة بالنسبة لجولتَي النمسا وبريطانيا، حيث ستستضيف كلٌ من حلبتَي ريد بُل رينغ وسيلفرستون سباقَين متتاليين.

وأكّد بيانٌ من روسغونكي الشركة المروّجة لجائزة روسيا الكبرى وجود محادثات مع القائمين على بطولة العالم للفورمولا واحد حول الصيغة الدقيقة لخططها لهذا العام.

وقال متحدّثٌ باسم الشركة لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعمل مع زملائنا في الفورمولا واحد حاليًا على الكثير من الخيارات المتنوّعة لاستضافة جائزة روسيا الكبرى. ينطبق ذلك على صيغة عطلة نهاية الأسبوع وعدد السباقات".

وأضاف: "لو تطلّب الأمر فإنّنا لا نستبعد إمكانيّة إقامة جولتَين. تملك سوتشي بنية تحتيّة حديثة مدهشة يُحبّذها شركاؤنا. على صعيد التنظيم فإنّ فريق روسغونكي جاهزٌ لعدّة عطل نهاية أسبوع في سوتشي".

واختتم بالقول: "سيتمّ تحديد الصيغة النهائيّة للسباق بعد المزيد من المشاورات مع الخبراء والمحلّلين للوضع الحالي للوباء".