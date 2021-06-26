جائزة روسيا الكبرى تتخلى عن سوتشي وتتجه إلى "إيغورا درايف" بدءاً من 2023

أقيمت أول جولة في الفورمولا واحد على الأراضي الروسية عام 2014 في حلبة سوتشي، لكن بات من المعلوم أن البطولة تتجه للابتعاد عن حلبة المجمّع المبنيّ قرب البحر الأسود، في المستقبل القريب.

وحصلت حلبة "إيغورا درايف" المشيدة في ضواحي سانت بيترسبورغ في 2019، على تصنيف الدرجة الأولى من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وهو التصنيف المطلوب لاستضافة سباق فورمولا واحد.

يبلغ طول المسار 4.086 كيلومتراً وتضم 15 منعطفاً.

وضمن بيان تم إصداره اليوم السبت، تمّ الكشف عن اتفاق بين الحلبة والفورمولا واحد، وذلك مع الجهة المروجة نفسها التي كانت تعمل على حلبة سوتشي.

حيث قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "يسرني تأكيد إقامة جائزة روسيا الكبرى بدءاً من 2023 على حلبة إيغورا درايف".

وأكمل: "جاء ذلك بعد مفاوضات مكثّفة مع شركائنا الروس ودراسة تفصيلية لهذه الحلبة الجميلة".

وأردف: "أنا معجب حقاً بسانت بيترسبورغ، وأنا واثق أن جائزة روسيا الكبرى في إيغورا درايف ستكون حدثاً رائعاً".

وجاء في بيان الفورمولا واحد التأكيدي: "نتطلّع قدمًا للتسابق في موقعٍ مدهشٍ يتضمّن 10 حلبات احترافيّة للتسابق والتجارب على مساحة تقارب الـ 100 هكتار".

وأضاف: "تتموضع الحلبة على بُعد 54 كلم من سان بطرسبورغ، وتمّ تصميمها من قبل المهندس المعماري الألماني هيرمان تيلكي وحصلت على رخصة الصنف 1 من فيا في 2020".

وأكمل: "سنُقدّم المزيد من التفاصيل حول السباق في الأشهر المقبلة ونتطلّع قدمًا لزيارة سوتشي في العامين المقبلين".

وكانت أعمال البناء في الحلبة قد بدأت عام 2017 لتكتمل بعد عامين، حيث عمل على المشروع هيرمان تيلكه مصمم حلبات الفورمولا واحد الشهير.

وتستضيف الحلبة منافسات محلية في الوقت الراهن، لكن كان من المفروض أن تستقبل منافسات بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" وسلسلة "دبليو" النسائية ومنافسات رالي كروس في حدث عالميّ كبير العام الماضي، لكنّ جائحة كورونا أدت إلى إلغاء كل ذلك.

ومن المتوقع أن يزيد انتقال الجائزة إلى الحلبة الجديدة من سهولة الوصول إليها، ويتناسب كذلك مع رغبة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للفورمولا واحد، بالضغط نحو ضمّ مدن عالمية شهيرة إلى الروزنامة.

ولم تحظَ حلبة سوتشي بإعجاب كبير بين العديد من فرق البطولة وكذلك المتابعين، لكنها كانت حلبة ناسبت مرسيدس بشكل كبير، حيث فازت بجميع السباقات الستة التي أقيمت عليها حتى الآن.

يشار أن جائزة روسيا الكبرى لهذا الموسم ستنطلق في 26 سبتمبر/أيلول المقبل.