جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد باعت 40 ألف تذكرة خلال ستّ ساعات

بعد غياب دام تسع سنوات، ستعود تركيا إلى روزنامة البطولة العالمية مع الجولة التي ستقام يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني على حلبة اسطنبول بارك.

وتعتبر تركيا من بين الحلبات الجديدة أو العائدة حديثاً إلى روزنامة موسم 2020 المعدلة والتي شهدت تغييرات عدة بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم بأسره.

وكان فورال آك، رئيس الجهة المروجة للحدث، قد صرح خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي أن تواجد الجمهور سيكون مسموحاً لحضور السباق، وأن المنظمين يأملون تواجد 100.000 متفرج في يوم السباق، أي ما يقارب نصف استيعاب الحلبة الكامل والبالغ 220.000 متفرج.

وتمّ اعتماد تسعيرة خاصة لتذاكر خاصة بالحدث وبسعر 30 ليرة تركية (3 يورو) لليوم الواحد، ولفترة زمنية محدودة، وكان الطلب عليها هائلاً.

وأعلنت الشركة المروجة عن بيع 10.000 تذكرة خلال الساعة الأولى، ليصبح الرقم 40 ألفا خلال الساعات الخمس التالية. وبالرغم من أن جائزة تركيا الكبرى عانت من ضعف الإقبال الجماهيري في 2011، لكن المنظمين يشعرون بمزيد من الثقة حيال إمكانية بيع 100 ألف تذكرة هذا الموسم.

حيث قال آك: "كنا نخطط لمدرجات كاملة، 220.000 متفرج، ضمن ظروف طبيعية، لكن ليس مع تواجد مرض مثل ’كوفيد-19’".

وتابع: "لكن وبالنظر إلى الوضع العالمي الحالي، نحن نأمل ببيع 100 ألف تذكرة".

بالمقابل شدد آك على اتخاذ كامل الاحتياطات الضرورية خلال الحدث مع اعتماد جميع إجراءات السلامة والأمان، لتأمين مشاهدة آمنة لكامل المتفرجين.