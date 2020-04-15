جائزة بلجيكا الكبرى باتت مُهدّدة بعد تمديد حظر التجمّعات العامة

مع الاتّجاه لتأجيل جائزة فرنسا الكبرى، فإنّ ذلك يعني خسارة البطولة للجولات العشر الأولى من موسم 2020 بين تأجيل وإلغاء.

وأكّدت رئيسة الوزراء البلجيكيّة صوفي ويلمز اليوم الأربعاء تواصل حظر التجمّعات الضخمة في جميع الأحداث التي تُقام في البلاد – مثل المهرجانات والأحداث الرياضيّة الكبيرة – حتّى 31 أغسطس آب، بينما كان من المفترض أن يُقام سباق سبا في 30 أغسطس.

ولن تكون القدرة على احتضان المشجّعين في الحلبة بالأمر الهيّن للقائمين عليها، حيث باعت الحلبة جميع تذاكرها في الأعوام الأخيرة وشهدت حضور 250000 مشجّع على مدار عطلة نهاية الأسبوع بسبب قرب الحلبة من هولندا واجتذابها لعشّاق ماكس فيرشتابن.

وكانت البطولة قد تحدّثت مؤخّرًا عن إقامة السباقات من دون حضور جمهور، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيكون خيارًا في ظلّ القيود البلجيكيّة، إذ أنّ البطولة ستحتاج لجلب مئات الموظّفين من أجل إقامة الحدث.

وكان جان تود رئيس "فيا" قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنّه لا يزال يأمل أن تتمكّن البطولة من لملمة روزنامة في حال استؤنف التسابق في يوليو أو أغسطس.

وعلى إثر هذا الإعلان، فقد أصدرت حلبة سبا-فرانكورشان بيانًا قالت فيه أنّها ستنتظر تأكيد تبعات هذا القرار.

وجاء في البيان: "قرّر مجلس السلامة الوطني حظر الأحداث الضخمة حتّى 31 أغسطس. لا تزال الحلبة بانتظار التعليمات التالية من قبل مجلس السلامة الوطني. سنُعلمكم بأيّة تطوّرات جديدة في أقرب وقتٍ ممكن".

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