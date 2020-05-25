جائزة بريطانيا الكبرى منفتحة على نقل السباقَين إلى أغسطس

كانت سيلفرستون تأمل إقامة سباقَين متتالين في 26 يوليو و2 أغسطس من دون حضور جمهور كجزء من محاولة بدء موسم 2020 وسط أزمة "كوفيد-19".

لكنّ هذه الخطط تلقّت ضربة موجعة عندما أعلنت الحكومة البريطانيّة الأسبوع الماضي عن أنّ أطقم الفورمولا واحد لن تحصل على استثناءات من القوانين الجديدة تتطلّب على جميع الوافدين على البلاد تمضية أسبوعين في الحجر الصحيّ.

وتبدو المجر الآن متّجهة لأن تلي السباقَين الافتتاحيّين في النمسا في يوليو، لكنّ سيلفرستون لم تستسلم بعد حيال فكرة إقامة جائزة كبرى من دون حضور جمهور هذا العام، مُشيرًا إلى إمكانيّة محاولة القيام بذلك في أغسطس إن تطلّب الأمر.

وقال برنغل مدير الحلبة لقناة "سكاي سبورتس اف1": "حصلنا على الموعدَين الأصليين قرب منتصف إلى آخر يوليو، لكنّنا نملك درجة من المرونة حتّى أغسطس كذلك".

وأضاف: "لا أعتقد بأنّ إيجاد موعدٍ جديد للفورمولا واحد سيُمثّل مشكلة، أو بالأحرى موعدَين. ما نحتاجه هو الضوء الأخضر من الحكومة، وذلك سيتطلّب بعض الوقت".

وأردف: "على صعيد الفترة التي نحتاجها لتجهيز الحلبة، من دون حضور جمهور، فإنّها فترة قصيرة في الحقيقة. تحتاج للكثير من التخطيط بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة بوضع الفيروس، وتلك أمور جديدة علينا".

ثمّ تابع: "لكن سيسير كلّ شيء على بنية تحتيّة ثابتة. لدينا مبنيا بادوك دائمان، لذا لن نجمع الكثير من الأشخاص في مكان واحد، ولن تكون لنا مناطق مشجّعين أو أيّ شيء من ذاك القبيل".

وسيبدأ تطبيق أسبوعي الحجر الصحيّ بدءًا من 8 يونيو، وستتمّ مراجعة ذلك الإجراء من قبل الحكومة كلّ ثلاثة أسابيع.

وقال برنغل أنّه في حين أنّ تأخير موعد سباق سيلفرستون سيُوفّر المزيد من الوقت لتخفيف إجراءات الحجر الصحيّ، إلّا أنّ منح موظّفي الفورمولا واحد استثناءً سيكون الحلّ الأكثر فاعليّة.

وقال: "أعتقد بأنّ الفورمولا واحد كبطولة تحتاج لاستثناء، وتحتاج لفهم موقعها، كون لديها خطّة".

وأكمل: "إنّها عمليّة لوجيستيّة ضخمة، عليهم جمع سلسلة من المواعيد وتوفير خطّة نقل ناجعة، وعليهم معرفة ما ستُواجهه الأطقم. يتطلّب ذلك بعض الوضوح".

وأردف: "أعتقد بأنّ هناك سببًا يدعو للتفاؤل، أي في حال أخّرنا موقعنا في الروزنامة فسيُسهّل ذلك المسألة".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني أعتقد بأنّه من وجهة نظر تخطيطيّة، فإنّهم يحتاجون لمعرفة قدرة الفرق على السفر والعودة في أقرب وقتٍ ممكن، سبعة من الفرق العشرة ستُسافر وتعود إلى معاقلها".

واختتم: "بالنسبة لسيلفرستون فإن نُقل موعدها إلى أغسطس، فقد يمنح ذلك بعض التأكيد الإضافيّ، لكنّني أعتقد بأنّه من الأفضل الحصول على بعض الوضوح بشأن الحجر الصحيّ قبل ذلك".