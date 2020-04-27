جائزة بريطانيا الكبرى "متشجّعة" بالحديث عن استئناف الأحداث الرياضيّة

أعلنت سيلفرستون صباح اليوم الإثنين عن أنّ جائزة بريطانيا الكبرى المُجدولة في 19 يوليو المقبل ستُقام من دون حضور جمهور بسبب القيود الناجمة عن وباء "كوفيد-19".

ولا تزال الحلبة منفتحة على استضافة عدّة سباقات من دون جمهور من أجل المساعدة على إقامة الموسم، لكنّها لن تُقدم على ذلك إلّا في حال سمحت قوانين الحكومة بذلك.

وقال أوليفر داودن وزير الثقافة الأسبوع الماضي أنّه عقد محادثات "مثمرة" مع الهيئات الرياضيّة في المملكة المتّحدة حول كيفيّة استئناف الأحداث الرياضيّة المباشرة حال أن تخفّ الأزمة.

وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس"، قال ستيوارت برينغل المدير الإداري لحلبة سيلفرستون أنّه متشجّعٌ بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة.

وقال: "طالما أنّ هناك ذرّة شكّ في سلامة المشجّعين، والفرق والناس الذين يعملون في هذه الرياضة، فإنّ علينا القيام بالأمر الصواب".

وأضاف: "التسابق من دون مشجّعين يعود بالكامل إلى قوانين الحكومة".

وأردف: "لكن من المشجّع أنّ قسم الرياضة والثقافة والإعلام أشار في عطلة نهاية الأسبوع إلى حرصهم على بدء المحادثات بين الممثّلين الطبيين الرسميّة والآخرين في الرياضة لرؤية ما يُمكن تحقيقه".

وأكمل: "نعمل معًا مع الفورمولا واحد والممثلين الطبيين الرسميين لرؤية كيفي يُمكن إقامة جائزة بريطانيا الكبرى من دون جمهور".

وقالت الفورمولا واحد اليوم الإثنين أنّها تهدف لإقامة موسم من 15 إلى 18 سباقًا في 2020، على أن ينطلق الموسم بالسباقات الأوروبيّة عبر جائزة النمسا الكبرى في 5 يوليو.

وقد يتضمّن هذا المخطّط إقامة عدّة سباقات على ذات الحلبة. وتتطلّب قوانين الفورمولا واحد إقامة 8 سباقات على ثلاث قارات من أجل تصنيف الموسم كبطولة للعالم.

وقال برينغل أنّ هناك عددًا من التحدّيات التي على سيلفرستون تجاوزها في الأسابيع المقبلة، لكنّه شدّد على أنّ الحلبة لا تزال ملتزمة بمساعدة الفورمولا واحد بأيّ طريقة ممكنة.

وقال: "بالطبع نريد أن يُقام السباق. يكمن التحدّي في أنّ هذا الوضع يتكشّف ولا تعلم بأيّ حجم، إلى جانب النفقات المتعلّقة بذلك، والأنظمة اللوجيستيّة، والتعقيدات الأخرى".

وأكمل: "ليس الأمر بتلك السهولة. بل يتعلّق بإدراك حجم المشكلة. نحن متفائلون بالكامل بأنّ بوسعنا مساعدة الفورمولا واحد للحصول على موسم جيّد".

وأردف: "أعني بذلك أنّنا ربّما نستضيف أكثر من جولة، بالرغم من أنّه سيكون من المنطقي أكثر التنقّل من بلدٍ لآخر".

وعندما سُئل عن آخر موعدٍ لاتّخاذ قرار حول موعد السباق، أجاب برينغل: "ليس لديّ موعدٌ دقيق".

وأكمل: "أعتقد بأنّ التحدّي يتمثّل أكثر في جمع موسم ينساب بشكلٍ طبيعي والتأكّد من إقامته. يُمكننا أن نكون مرنين للغاية هنا في سيلفرستون".

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