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جائزة بريطانيا الكبرى ستشهد آخر تحديثات مرسيدس في 2021

من قبل:
, محرر

ستجلب مرسيدس آخر تحديث لها في موسم 2021 الحالي للفورمولا واحد بحلول جائزة بريطانيا الكبرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

جائزة بريطانيا الكبرى ستشهد آخر تحديثات مرسيدس في 2021

تواجه مرسيدس حالياً أكبر تحدٍ لها على الإطلاق خلال حقبة المحركات الهجينة الحالية، حيث باتت ريد بُل تتصدر ترتيب بطولتي المصنعين والسائقين، بعد أن أحرزت الفوز بالسباقات الأربعة الماضية.

ويقبع فيرشتابن حالياً في صدارة الترتيب العام أمام لويس هاميلتون، بينما تمتلك ريد بُل فارقاً كبيراً نسبياً أمام مرسيدس في صدارة ترتيب بطولة المصنّعين.

وأوضح هاميلتون بعد هزيمته من قبل فيرشتابن في ستيريا الأسبوع الماضي أن مرسيدس "بحاجة إلى التحديثات" لإيجاد المزيد من الأداء، وذلك بعد أن بدت ريد بُل مهيمنة للغاية.

وكشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بعد سباق ستيريا أن التطوير قد توقف بالفعل للسيارة الحالية تزامناً مع نقل التركيز إلى سيارة الموسم المقبل، لكن جايمس أليسون المدير التقنيّ كشف لاحقاً وجود تحديثات مكتملة بالفعل ستُضاف للسيارة.

وضمن معرض كلامه مع "سكاي اف 1" بعد التجارب الحرة الثانية لجائزة النمسا الكبرى، سُئِل وولف إن كان الاستعمال المكثّف لأدوات دراسة تدفق الهواء، خلال الحصة، له أية علاقة بتقييم الفلسفة التصميمية الجديدة للقطع ضمن نفق الهواء.

فقال: "كلا، لم نعد نستعمل نفق الهواء مع سيارة هذا الموسم".

وتابع: "بشكل عام، دراسة تدفق الهواء بما يمكننا النظر فيه عبر ديناميكا الموائع الحسابية ’سي اف دي’، لكن لن تكون هناك تغييرات كبيرة".

واسترسل: "لن يكون هناك المزيد من التطويرات حتى سيلفرستون، لكن دراسة السيارة في نفق الهواء قد توقفت منذ زمن طويل".

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ويأتي قرار إيقاف تطوير سيارة مرسيدس الحالية تزامناً مع نقل تركيزها إلى سيارة موسم 2022 الذي سيشهد اعتماد قوانين تقنية جديدة بالكامل.

وكان وولف قد شرح سابقاً أن المكاسب التي توفرها سيارة الموسم الجديد تفوق بكثير المكاسب قصيرة الأمد التي تأتي مع مواصلة تطوير السيارة الحالية، حتى ولو كان هناك احتمال لخسارة لقب 2021.

من جهته، كشف هاميلتون عن معرفته بوجود تحديث للسيارة الحالية، مشيراً لأمله بأن تناسب حلبة سيلفرستون مرسيدس أكثر، مقارنة بحلبة ريد بُل رينغ.

فقال: "إنها حلبة مختلفة، سطح مسار مختلف".

وتابع: "من الواضح أنها تضم العديد من المقاطع المستقيمة، الأمر الذي تتفوق فيه ريد بُل حالياً".

واختتم: "لكن، آمل أن تسمح لنا بالمنافسة بشكل أكبر".

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