جائزة بريطانيا الكبرى تعلن استقبالها مشجّعي الفورمولا واحد بسعة كاملة

بالرُغم من تأجيل رفع قيود مواجهة جائحة كورونا في المملكة المتحدة حتى 19 يوليو/تموز، ظلّت الفورمولا واحد واثقة بإمكانية حضور جمهور كبير إلى حلبة سيلفرستون، وذلك بعد محادثات بشأن تضمين السباق في البرنامج البحثي للأحداث الخاص بالحكومة.

ويشهد البرنامج حضور أعداد كبيرة من الجماهير إلى مباريات يورو 2020 المقامة في ويمبلي، إلى جانب بطولة ويمبلدون للتنس في لندن.

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وضمن بيان تم إصداره اليوم الخميس، أكّدت حلبة سيلفرستون أنه تم تضمينها ضمن البرنامج البحثي للأحداث وأنها ستكون قادرة على الترحيب بجميع حاملي تذاكر السباق.

وجاء في البيان: "سيعمل فريق حلبة سيلفرستون الآن عن قرب مع خبراء البرنامج البحثي للأحداث على تفاصيل دخولنا في البرنامج الذي سيُمكننا من العمل بأمان، كما سنعلن عن تلك التفاصيل إلى حاملي التذاكر خلال الأيام المُقبلة".

وقد استضافت سيلفرستون سباقَي فورمولا واحد خلف أبواب مغلقة العام الماضي، لكنها الآن ستعود مع سعة كامل من الجماهير - لتكون الأولى في الفورمولا واحد منذ بداية جائحة كورونا - تصل إلى 140 ألف مشجّع في يوم السباق.

من جهته، وصف ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا واحد تلك الخطوة "بالأخبار الرائعة"، لا سيّما وأن سيلفرستون من المقرر أن تستضيف أوّل سباق تصفيات قصير في تاريخ البطولة كجزء من التعديلات التي يتم اختبارها على صيغة نهاية الأسبوع.

فقال: "تلك أخبار رائعة بأن سيلفرستون ستستضيف سعة كاملة من الجمهور، إذ ستكون تلك نهاية أسبوع استثنائية مع مئات الآلاف من المشجعين الحاضرين لرؤية أول سباق قصير في البطولة على الإطلاق يوم السبت والسباق الرئيسي يوم الأحد".

وأضاف: "أثق بأنّ جميع السائقين والفرق يتطلّعون بشغف لجولة سيلفرستون، إذ لا نطيق الانتظار لنتواجد هناك في يوليو/تموز".