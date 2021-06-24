تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / براون: نوريس بات الآن "قادراً على مجاراة أيّ سائق آخر بسرعته" التالي / مونتويا: بوتاس بحاجة لقرارٍ سريعٍ من مرسيدس حيال مستقبله مع الفريق
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

جائزة بريطانيا الكبرى تعلن استقبالها مشجّعي الفورمولا واحد بسعة كاملة

أعلنت حلبة سيلفرستون أن جائزة بريطانيا الكبرى في الفورمولا واحد المقرر إقامتها الشهر المُقبل ستستقبل سعة كاملة من الجمهور.

جائزة بريطانيا الكبرى تعلن استقبالها مشجّعي الفورمولا واحد بسعة كاملة

بالرُغم من تأجيل رفع قيود مواجهة جائحة كورونا في المملكة المتحدة حتى 19 يوليو/تموز، ظلّت الفورمولا واحد واثقة بإمكانية حضور جمهور كبير إلى حلبة سيلفرستون، وذلك بعد محادثات بشأن تضمين السباق في البرنامج البحثي للأحداث الخاص بالحكومة.

ويشهد البرنامج حضور أعداد كبيرة من الجماهير إلى مباريات يورو 2020 المقامة في ويمبلي، إلى جانب بطولة ويمبلدون للتنس في لندن.

اقرأ أيضاً:

وضمن بيان تم إصداره اليوم الخميس، أكّدت حلبة سيلفرستون أنه تم تضمينها ضمن البرنامج البحثي للأحداث وأنها ستكون قادرة على الترحيب بجميع حاملي تذاكر السباق.

وجاء في البيان: "سيعمل فريق حلبة سيلفرستون الآن عن قرب مع خبراء البرنامج البحثي للأحداث على تفاصيل دخولنا في البرنامج الذي سيُمكننا من العمل بأمان، كما سنعلن عن تلك التفاصيل إلى حاملي التذاكر خلال الأيام المُقبلة".

وقد استضافت سيلفرستون سباقَي فورمولا واحد خلف أبواب مغلقة العام الماضي، لكنها الآن ستعود مع سعة كامل من الجماهير - لتكون الأولى في الفورمولا واحد منذ بداية جائحة كورونا - تصل إلى 140 ألف مشجّع في يوم السباق.

من جهته، وصف ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا واحد تلك الخطوة "بالأخبار الرائعة"، لا سيّما وأن سيلفرستون من المقرر أن تستضيف أوّل سباق تصفيات قصير في تاريخ البطولة كجزء من التعديلات التي يتم اختبارها على صيغة نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضاً:

فقال: "تلك أخبار رائعة بأن سيلفرستون ستستضيف سعة كاملة من الجمهور، إذ ستكون تلك نهاية أسبوع استثنائية مع مئات الآلاف من المشجعين الحاضرين لرؤية أول سباق قصير في البطولة على الإطلاق يوم السبت والسباق الرئيسي يوم الأحد".

وأضاف: "أثق بأنّ جميع السائقين والفرق يتطلّعون بشغف لجولة سيلفرستون، إذ لا نطيق الانتظار لنتواجد هناك في يوليو/تموز".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
براون: نوريس بات الآن "قادراً على مجاراة أيّ سائق آخر بسرعته"

المقال السابق

براون: نوريس بات الآن "قادراً على مجاراة أيّ سائق آخر بسرعته"

المقال التالي

مونتويا: بوتاس بحاجة لقرارٍ سريعٍ من مرسيدس حيال مستقبله مع الفريق

مونتويا: بوتاس بحاجة لقرارٍ سريعٍ من مرسيدس حيال مستقبله مع الفريق
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"

16دقيقة
2
فورمولا 1

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

3
فورمولا 1

هاميلتون: لم تكن هناك "أية جدوى" من الدفاع بشراسة أمام فيرشتابن في فرنسا

4
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

5
فورمولا 1

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى

أحدث الأخبار
بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"
فورمولا 1

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"

16د
هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد
فورمولا 1

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ
فورمولا 1

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

بوتاس: من الخطأ الاعتقاد بأنّ علاقتي بمرسيدس انهارت
فورمولا 1

بوتاس: من الخطأ الاعتقاد بأنّ علاقتي بمرسيدس انهارت

أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ
فورمولا 1 فورمولا 1

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"

هاميلتون: لم تكن هناك "أية جدوى" من الدفاع بشراسة أمام فيرشتابن في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: لم تكن هناك "أية جدوى" من الدفاع بشراسة أمام فيرشتابن في فرنسا

ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا

روسي يكشف عن وجهته القادمة بعد اعتزاله الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

روسي يكشف عن وجهته القادمة بعد اعتزاله الموتو جي بي

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد

أحدث الأخبار

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز يأمُل لمحادثات تجديد عقده مع ريد بُل "ألا تستغرق وقتًا طويلًا"

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: انطلقت المحادثات مع مرسيدس بشأن عقدي الجديد

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يعارض العودة إلى سعة كاملة من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ
فورمولا 1 فورمولا 1

تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.