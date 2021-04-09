جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

بعد تنظيمها لسباقَين العام الماضي للفورمولا واحد من دون حضور الجماهير، بينما أُلغي سباق الموتو جي بي بسبب الوباء، وهو ما دفع حلبة سيلفرستون للعمل بجدٍ لمحاولة الترحيب بالمشجّعين بشكلٍ آمن في أحداث 2021.

ومن المنتظر إقامة جائزة بريطاني الكبرى للفورمولا واحد بين 16 و18 يوليو المقبل، على أن يُقام سباق الموتو جي بي في 29 أغسطس.

وحدّدت الحكومة البريطانيّة خارطة طريق لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، بما في ذلك السماح للأحداث باستضافة ما يصل إلى 10000 مشجّع أو 25 بالمئة من طاقة الاستيعاب القصوى، أيّهما أقلّ، بدءًا من 17 مايو.

وقد يتمّ تخفيف القيود أكثر بدءًا من 21 يونيو من أجل السماح بحضورٍ جماهيري أكثر للأحداث الرياضيّة الصيفيّة.

ومنحت سيلفرستون الآن دعمها لخطط جوازات سفر اللقاحات وتحاليل كورونا قبل السماح للمشجّعين بحضور السباقات.

يُشار إلى أنّ أكثر من نصف الكهول في المملكة المتّحدة تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من لقاح كورونا، لكن لا يُعتقد بأنّ اللقاح سيصل إلى جميع الكهول بحلول منتصف يوليو.