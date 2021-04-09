جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
02 مايو
السباق خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
225 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

انضمّت سيلفرستون إلى عددٍ من الهيئات الرياضيّة في المملكة المتّحدة في دعم استخدام "جواز التلقيحات" وتحاليل كورونا من أجل زيادة قدرة استيعاب المزيد من الجماهير في السباقات.

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

بعد تنظيمها لسباقَين العام الماضي للفورمولا واحد من دون حضور الجماهير، بينما أُلغي سباق الموتو جي بي بسبب الوباء، وهو ما دفع حلبة سيلفرستون للعمل بجدٍ لمحاولة الترحيب بالمشجّعين بشكلٍ آمن في أحداث 2021.

ومن المنتظر إقامة جائزة بريطاني الكبرى للفورمولا واحد بين 16 و18 يوليو المقبل، على أن يُقام سباق الموتو جي بي في 29 أغسطس.

وحدّدت الحكومة البريطانيّة خارطة طريق لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، بما في ذلك السماح للأحداث باستضافة ما يصل إلى 10000 مشجّع أو 25 بالمئة من طاقة الاستيعاب القصوى، أيّهما أقلّ، بدءًا من 17 مايو.

وقد يتمّ تخفيف القيود أكثر بدءًا من 21 يونيو من أجل السماح بحضورٍ جماهيري أكثر للأحداث الرياضيّة الصيفيّة.

ومنحت سيلفرستون الآن دعمها لخطط جوازات سفر اللقاحات وتحاليل كورونا قبل السماح للمشجّعين بحضور السباقات.

يُشار إلى أنّ أكثر من نصف الكهول في المملكة المتّحدة تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من لقاح كورونا، لكن لا يُعتقد بأنّ اللقاح سيصل إلى جميع الكهول بحلول منتصف يوليو.

المشاركات
التعليقات
مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

المقال السابق

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

2
موتو جي بي

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021

6دقيقة
3
فورمولا 1

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

4
فورمولا 1

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

19س
5
فورمولا 1

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

أحدث الأخبار
جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري
فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

33د
مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات
فورمولا 1

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

19س
هلكنبرغ ينضم رسمياً إلى أستون مارتن بدور السائق الاحتياطي
فورمولا 1

هلكنبرغ ينضم رسمياً إلى أستون مارتن بدور السائق الاحتياطي

22س
أحدث ملفات الفيديو
عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي 01:44
فورمولا 1
07-04-2021

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا 25:14
فورمولا 1
05-04-2021

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1
02-04-2021

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
01-04-2021

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين 13:11
فورمولا 1
01-04-2021

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين

الأكثر شعبية اليوم

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

برون يُشيد بتسونودا "أفضل ناشئي الفورمولا واحد منذ سنوات"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون يُشيد بتسونودا "أفضل ناشئي الفورمولا واحد منذ سنوات"

امتلاك سائقَين سريعين هو "مفتاح" صحوة مكلارين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

امتلاك سائقَين سريعين هو "مفتاح" صحوة مكلارين في الفورمولا واحد

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

أحدث الأخبار

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز التلقيحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.