جائزة بريطانيا الكبرى تتلقّى دفعة جيّدة بعد قرار الحكومة استئناف الأحداث الرياضيّة

على إثر خطاب رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء الأحد، أصدرت الحكومة البريطانيّة وثيقة من 50 صفحة اليوم الإثنين تُحدّد فيها خطط تخفيف إجراءات إغلاق البلاد في الأسابيع المقبلة.

وتتضمّن المرحلة الثانية من الخطط "السماح بإقامة الأحداث الثقافيّة والرياضيّة دون حضور جمهور من أجل بثّها، بالتوازي مع تفادي خطر الاحتكاك الاجتماعي الواسع".

وفي حين أنّ هذه الإجراءات لن تُطبّق إلّا في 1 يونيو على أقلّ تقدير، فإنّها تُعزّز فرص جائزة بريطانيا الكبرى لإقامة الحدث في يوليو من دون حضور جمهور.

وتعمل الفورمولا واحد حاليًا على خططٍ لبدء موسم 2020 في النمسا في 5 يوليو، وتهدف لإقامة "بيئة حيويّة" في السباقات الأوروبيّة لحماية العاملين في البادوك.

وأكّدت سيلفرستون الشهر الماضي أنّها ستُقيم جائزة بريطانيا الكبرى من دون حضور جمهور، لكنّ ستوارت برنغل مدير الحلبة قال حينها أنّه مُتشجّعٌ بآمال الحكومة لاستئناف الأحداث الرياضيّة الحيّة.

وعلى إثر نشر الحكومة للوثيقة اليوم، قال متحدّثٌ باسم حلبة سيلفرستون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الحلبة والفورمولا واحد "تُحافظان على حوار مستمر في ما يتعلّق بالوضع الحالي وتُقيّمان القدرة على إقامة جائزة بريطانيا الكبرى من دون جمهور".

وكانت وثيقة الحكومة قد أشارت إلى أنّ الأحداث الرياضيّة الكبرى المُتاحة للجماهير "لن تكون ممكنة إلّا بعد فترة طويلة من تقلّص أعداد الإصابات".

لكن لا يزال من غير الواضح إذا ما كانت أطقم الفورمولا واحد القادمة من النمسا إلى سيلفرستون ستكون مضطرّة للإيفاء بفترة العزل الذاتيّ البالغة 14 يومًا التي ستتّجه الحكومة إلى فرضها على القادمين من دولٍ أخرى.

وجاء في الوثيقة أنّ "جميع الوافدين الدوليين غير المتواجدين على قائمة استثناءات مصغّرة سيكون مضطرّين للدخول في فترة عزلٍ ذاتي لـ 14 يومًا عند دخولهم للمملكة المتّحدة".

وفي حال فشلت الفورمولا واحد في الحصول على استثناء للأطقم العاملة في البادوك والقادمة من النمسا، فسيؤدّي ذلك إلى تعقيد خطط إقامة سباقَين متتالين على الحلبة البريطانيّة.