جائزة المجر الكبرى "منفتحة على جميع الحلول" لإقامة السباق

باتت بودابست الآن ثالث جولة في روزنامة موسم 2020 المعلق حتى الآن بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء الكوكب، ونظرياً من المفترض أن تتلو جولتَي النمسا، وجولتَي بريطانيا، لتكون السباق الخامس.

وصرّح جولت غولاي المدير التنفيذي لشركة "هنغارورينغ الرياضية المحدودة"، أنّ الحكومة تدعم تماماً إقامة الحدث.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن على تواصل يومي مع مالكي الحقوق للبطولة. تعي ليبرتي ميديا أننا منفتحون على جميع الحلول المتاحة، ونحن جاهزون لتنظيم السباق".

وأكمل: "نحن ننتظر تخفيف الإجراءات الحالية في البلاد، وموعد وكيفية عودة الحياة لطبيعتها. إلى جانب النمسا وبريطانيا، أكدنا نحن كذلك أننا ملتزمون تماماً بمواصلة موسم الفورمولا واحد".

وتابع: "نحن نتكلم حيال خيار إقامة السباق من دون جمهور، لكنه بروتوكول يتمّ تطويره للنمسا. في حال تمّ اعتماده فسنمتثل بالتأكيد للقوانين أيضاً".

وأردف: "بالطبع، يعتمد الكثير على قرارات الحكومة كذلك. لكن، أمر واحد مؤكد، لكل من الحكومة والحلبة، أنه من المهم جداً إقامة جائزة المجر الكبرى".

وحين سُئِل إن كانت تمت مناقشة فكرة تعديل موقع الجولة ضمن الروزنامة، أجاب: "حتى الآن، لم يتمّ تقديم أي موعد بديل".

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بالمقابل، أشار غولاي إلى إمكانية إقامة السباق مع أو بدون جمهور، اعتماداً على الظروف حينها.

فقال: "هناك خياران: الأول أن ننظم السباق من دون جمهور مثل النمسا. بالتأكيد سيشكل ذلك خسارة هائلة للمروج".

وأكمل: "الثاني، أن ننظم السباق مع جمهور، ولدينا خبرة 35 عاماً في هذا المجال. العام الماضي حققنا رقماً قياسياً، وبناءً على التذاكر المباعة لهذا الموسم، فإننا كنا نتوقع أرقاماً مماثلة".

وأضاف: "بالطبع، تم إيقاف بيع التذاكر بسبب فيروس ’كورونا’، وعلينا التأقلم مع الوضع الجديد. وبالرغم من أن استعمال الحلبة متوقف حالياً، لكننا نواصل أعمال الصيانة والحلبة في وضع جيد، نظراً لأننا نستعد لإقامة جائزة المجر الكبرى يوم 2 أغسطس".

من جهة أخرى، أشار غولاي إلى عدم وجود أية نقاشات حالية مع الفورمولا واحد لإقامة سباقَين على نفس الحلبة.

فقال: "ما زال من المبكر جداً الكلام عن هذا، لأن المباحثات لم تصل إلى هذه النقطة بعد. الحلبة قادرة على إقامة سباقين متتاليين".

واختتم: "أكثر من ذلك، البلاد ستستفيد من هذا أيضاً في المجالات السياحية والاقتصادية، إن بقيت الفرق لأسبوعين في المجر".

يشار إلى أن الحلبة كانت تتجه لبناء وتحسين مركز تحكم بالسباق وحظائر لجولة هذا الموسم، لكن تم تأجيل عمليات البناء.