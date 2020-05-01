جائزة المجر الكبرى لن تُقام سوى من دون جمهور

تأتي الأنباء بعد تمديد الحكومة الحظر على الأحداث التي تشهد اجتماع أكثر من 500 شخص حتّى 15 أغسطس المقبل.

وحتّى من دون حضور جمهور فإنّ البادوك سيتجاوز ذلك الحدّ الأقصى، لكن يُعتقد بأنّ الحكومة قد تقبل بذلك على أنّها عمليّة بثّ وليست حدثًا عامًا.

ومن المنتظر أن يُقام السباق في 2 أغسطس، لكن ليس من الواضح إذا ما كان الطرفان يتفاوضان الآن بشأن موعدٍ جديدٍ أم لا. لكنّ بعض المصادر أشارت إلى أنّ السباق سيُقام على الأرجح إثر فترة الحظر الحاليّة.

وجاء في بيانٍ لمنظّمي السباق قُدّم لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الواضح أنّ قرار الحكومة المجريّة لحظر جميع الأحداث التي تشهد تجمّع أكثر من 500 شخصٍ في البلاد حتّى الـ 15 من أغسطس له تأثيرٌ مباشرٌ على السباق".

وأضاف: "يتواصل فريق حلبة هنغارورينغ بشكلٍ مستمر مع الفورمولا واحد لاستكشاف جميع الطرق الممكنة لتنظيم سباقٍ أمام الجماهير. لكن على ضوء هذا القرار فإنّ ذلك لم يعد ممكنًا للأسف".

وأكمل: "صحّة وسلامة جميع مشجّعي الفورمولا واحد والأطقم والمشاركين في البطولة تبقى أولويّتنا القصى طوال هذه الفترة، ومع أخذ ذلك بالحسبان فلم يعد أمامنا أيّ خيار سوى التوصّل إلى هذه الخلاصة".

وتابع: "شدّدنا مرارًا على أنّ رغبتنا في العمل على حلٍ آمنٍ يسمح لنا بالترحيب بعائلة الفورمولا واحد في أغسطس المقبل، لكن بات من الواضح الآن أنّ أيّ سباق فورمولا واحد في هنغارورينغ لن يُقام إلّا من دون حضور جمهور".

وواصل شرحه بالقول: "في حين أنّ هذا ليس السيناريو المثالي، فإنّنا نعتقد بأنّ تنظيم حدثٍ من دون جمهور – يكون بوسع المشجّعين مشاهدته عبر التلفاز – أفضل من عدم تنظيم سباقٍ على الإطلاق".

واختتم: "فضلًا عن ذلك سيضمن ذلك قدرة قاعدة جماهيريّة تُعدّ بالملايين على مشاهدة السباق في المجر من خلال تغطية الفورمولا واحد العالميّة الواسعة. نتيجة لذلك نُواصل العمل مع الفورمولا واحد لإيجاد طريقة تجعل ذلك ممكنًا".

وحصل المشجّعون على خيار استرجاع أموال تذاكرهم أو نقلها إلى تذاكر لنسخة 2021.

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