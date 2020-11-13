جائزة البرازيل الكبرى بصدد البقاء في إنترلاغوس حتى 2025

على الرُغم من الضغط الأخير من قِبَل الرئيس البرازيلي جير بولسونارو لإقامة السباق في ريو بدءًا من 2021، إلّا أنّ الروزنامة المبدئية التي نشرتها الفورمولا واحد مؤخّرًا كشفت عن أنّ سباق البرازيل العام المُقبل سيُقام على حلبة إنترلاغوس.

ويبدو الآن بأنّ مشروع ريو سيتمّ تعليقه لفترة أكبر بكثير، مع ذلك ومع تصريح الفورمولا واحد بأنّها قريبة من توقيع عقد للحفاظ على السباق في موطنه الحالي حتى 2025، فإنّ الحدث سيُعرف بجائزة ساو باولو الكبرى.

وضمن معرض حديثه إلى وسائل الإعلام ضمن مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس، صرّح جواو دوريا حاكم ساو باولو في هذا الصّدد قائلًا: "أنا فخور بالكشف عن أنّ الفورمولا واحد جددت بالفعل عقدنا لاستضافة جائزة البرازيل الكبرى حتى 2025".

وأضاف: "تمّ تأكيد حلبة إنترلاغوس لاستضافة الحدث للأعوام الخمسة المُقبلة. وسيتم توقيع العقد من قِبَل العمدة برونو كوفاس وليبرتي ميديا".

ومن المعلوم بأنّ قرار إقامة السباق في ساو باولو ليس متعلقًا بمشاكل الاستدامة التي تحيط بحلبة ريو، والتي بحاجة إلى موافقات بيئية قبل بدء العمل عليها.

عوضًا عن ذلك، فإنّ الدفع بالإبقاء على الجائزة في إنترلاغوس جاء إثر جهوزية الحلبة وتواجد ساو باولو في موقّع يخوّلها الالتزام على المدى الطويل.

من جهته علّق برونو كوفاس عمدة ساو باولو على هذا قائلًا: "يتمّ الإنتهاء من تفاصيل العقد وسيتمّ توقيعه خلال الأيام المُقبلة. حيث ستكون لدينا جائزة ساو باولو الكبرى العام المُقبل في 14 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأكمل: "يمتد العقد لخمسة أعوام ويُمكن تجديده لخمسة أخرى، حتى 2030".

جديرٌ بالذكر أنّه ورغم التعليقات من مسؤولي ساو باولو، إلّا أنّ الفورمولا واحد لم تؤكّد بعد تلك الخطط لجائزة البرازيل الكبرى.