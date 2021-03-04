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جائزة البحرين مفتوحة أمام المشجّعين الذين تمّ تلقيحهم أو المتعافين من فيروس كورونا

أعلنت البحرين عن سماحها لمشجّعي الفورمولا واحد بحضور الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد في حال كانوا قد تلقّوا تلقيح فيروس كورونا أو تعافوا منه.

جائزة البحرين مفتوحة أمام المشجّعين الذين تمّ تلقيحهم أو المتعافين من فيروس كورونا

بعد إقامة حدث العام الماضي من دون حضور جمهور في نوفمبر الماضي، تتّجه جائزة البحرين الكبرى للترحيب بالمشجّعين في المدرّجات ضمن نسخة 2021 نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت حلبة البحرين الدوليّة اليوم الخميس عن أنّها ستبيع التذاكر لحضور السباق، لكن فقط للمشجّعين الذين تمّ تلقيحهم بشكلٍ كاملٍ ضدّ فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا منه إثر إصابة سابقة.

وستتمّ متابعة أهليّة حضور السباق من خلال تطبيق "BeAware" الوطني. ويجب على من تمّ تلقيحهم بالكامل إكمال فترة أسبوعين على الأقل منذ تلقيهم الجرعة الثانية، بينما على المتعافين إكمال فترة أسبوعين على الأقلّ منذ موعد الإصابة.

وسيتعيّن على المشجّعين ارتداء الكمامات طوال الوقت، وسيتمّ فحصهم عند الدخول إلى الحلبة، بينما ستُقام الأنشطة الترفيهيّة خارجًا، وسيكون التباعد الاجتماعي مُطبّقًا.

وقال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي لحلبة البحرين الدوليّة: "نحن مسرورون بقدرتنا على إطلاق عمليّة بيع التذاكر اليوم، وسنمنح مجدّدًا مشجّعينا فرصة مشاهدة عرض الفورمولا واحد".

وأضاف: "حظينا بشرف استضافة أبطال الرعاية الصحيّة كمشجّعين في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ونحن مسرورون هذه المرّة بفتح الأبواب أمام مجموعة أوسع من المشجّعين، حيث ستكون التذاكر متاحة لهذا السباق الأوّل المرموق من الموسم".

وأكمل: "أنا ممتنٌ لكلّ الدعم الذي تلقيناه من حكومة البحرين والتنسيق الذي يجعل من سباق البحرين للفورمولا واحد ناجحًا كلّ عام".

وأردف: "أشكر خصيصًا الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ووزارة الصحّة لتخطيطهما وتوجيهاتهما، وهو ما سمح لنا بتوفير تجربة آمنة للمشجّعين".

ثمّ تابع: "نحثّ المشجّعين المُؤهّلين لحجز تذاكرهم الآن لأفضل مقاعد ممكنة لمتابعة النسخة الأولى من الفورمولا واحد لموسم 2021".

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