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جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022

أعلنت حلبة البحرين الدولية اليوم أنّها ستعتمد استخدام المصادر المتجددة للطاقة وذلك انطلاقًا من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد في 2022، حيث سيتمّ الاعتماد الكلي على الطاقة البديلة عبر مصادر مستدامة تغطّي كافة احتياجات الحلبة خلال فترة السباق وما بعدها.

جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022

وقد أكملت هيئة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين مؤخرًا دراسة جدوى لهذه المبادرة، والتي من شأنها تلبية كافة احتياجات الطاقة السنوية للحلبة.

وتدعم هذه المبادرة التزام مملكة البحرين بزيادة مخزون ومصادر الطاقة المتجددة وكذلك خطة الفورمولا واحد لتصفير نسب انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، إلى جانب إسهام المبادرة في تقليل نسب الكربون، وتوفير التكلفة الكلية للطاقة.

وستنطلق المرحلة الأولى من المشروع هذا الصيف ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في بداية العام المقبل، قبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2022. ستغطي المرحلة الأولى من هذا المشروع ما يفوق متطلبات الطاقة خلال استضافة سباق الفورمولا واحد. وسيتم تنفيذ تكملة المشروع على مراحل وذلك لتلبية كافة احتياجات الطاقة السنوية لحلبة البحرين الدولية من المصادر المستدامة.

وصرّح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية في هذا الصدد قائلًا: "الالتزام الذي أعلنا عنه اليوم يشكّل جزءًا هامًا من أهدافنا كحلبة داعمة لاستخدام الطاقة المستدامة ودعمًا لهدف الفورمولا واحد بأن تكون بطولة خالية من الكربون بحلول عام 2030، حيث أن هذه المبادرة لن تجعل سباق الفورمولا واحد في المملكة صديقاً للبيئة في المستقبل وحسب، ولكن ستسهم في جعل حلبة البحرين الدولية مثالًا يُحتذى به، باتخاذها هذه الخطوة نحو الطاقة المستدامة وكإلهام للجميع على تبنّي ذلك التغيير".

ومن جانبه علّق ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد على ذلك قائلًا: "نحن فخورون بالجهود التي تبذلها حلبة البحرين الدولية وخططهم التي يقومون بها لاستضافة السباقات في بيئة أكثر استدامة، وهذا مثال رائع آخر على الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين لاستخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز خطط الاستدامة، كما أن هذه المبادرة تتماشى تمامًا مع استراتيجيتنا بتصفير نسب انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 ولتحسين استدامتنا داخل المضمار وخارجه ".

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