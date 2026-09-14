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جائزة إسبانيا الكبرى تتعهد بإجراء تغييرات على حلبة مادرينغ بعد انتقادات الفورمولا 1

صرّح منظمو جائزة إسبانيا الكبرى في حديثهم إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنهم منفتحون على تعديل حلبة مادرينغ للفورمولا 1 بعد ظهورها الأول الذي افتقر إلى الإثارة.

فيليب كليرين
فيليب كليرين
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي

يستعد منظمو جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 في مدريد لإجراء تعديلات على حلبة مادرينغ بهدف تعزيز فرص التجاوز في 2027، وقد تلقوا بالفعل توصيات من فيا.

وحظيت الحلبة البالغ طولها 5.4 كيلومتر والمقامة حول أرض معارض إيفيما في مدريد، والتي ظهرت للمرة الأولى في المنافسات نهاية الأسبوع الماضي، بإشادة السائقين والفرق بسبب منشآتها والتحدي الذي تفرضه أثناء القيادة. 

لكن في حين قدمت مجموعة المنعطفات المتوسطة إلى عالية السرعة حصة تجارب تأهيلية عالية المخاطر، أدى غياب فرص التجاوز الواضحة إلى نقص في الإثارة طوال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك في الفورمولا 1 والفورمولا 2 والفورمولا 3.

كان من المفترض أن يكون خيار التجاوز الرئيسي هو منعطف التتابع الخامس بعد أطول المقاطع المستقيمة في الحلبة، لكن التصميم غير المريح للمنعطف جعل ذلك صعبًا. 

وخلال اجتماع السائقين مساء الجمعة، عبّر السائقون عن آرائهم، وكانوا محبطين بشكل خاص من عدد مداخل المنعطفات المركبة، حيث تضطر السيارات إلى الكبح والتوجيه في الوقت نفسه، ما جعل من السهل على السيارة الموجودة في الأمام الدفاع عن مركزها. 

كما وجدوا أن ممر خط الصيانة في الحلبة طويل للغاية بحيث لا يشجع الفرق على تجربة استراتيجيات مختلفة للتوقفات.

وضمن حديث حصري إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد سباق الأحد، قال المدير الإداري للحدث لويس غارسيا أباد إن فريقه مستعد لإجراء التعديلات اللازمة لتحسين الإثارة على الحلبة، وإنه تلقى بالفعل توصيات من فيا لحدث 2027.

وقال أباد لـموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بصراحة، حددت ’فيا’ بوضوح الطريقة التي يمكن من خلالها تحسين تصميم الحلبة، ونحن سنكون منفتحين على ذلك لأننا سنضطر إلى إعادة تركيب الحلبة للعام المقبل".

وأضاف: "أؤمن حقًا بأن السائقين استمتعوا كثيرًا بالتجارب التأهيلية. لكن بالتأكيد سنحاول إجراء تحسين للعام المقبل".

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وكان سباق نهاية الأسبوع الماضي هو الأول ضمن عقد مدته 10 أعوام. ومع تصميم النصف الشمالي من الحلبة من الصفر على أرض خالية، تعهد أباد بوجود مجال كبير لإجراء تغييرات جوهرية.

حيث قال: "لدينا المساحة، ولدينا الموقع، ولدينا المنشآت، ولدينا القدرة على القيام بذلك".

وأضاف: "أنا متأكد من أن الفورمولا 1، وفيا، ونحن، سنحاول. إذا كان بإمكاننا تحسين شيء ما، فسوف نفعل ذلك".

وبعد السباق، قدّم بطل العالم لاندو نوريس بعض التوصيات.

ليقول: "بالنسبة لي، إنها ليست حلبة رائعة. إنها رائعة في التجارب التأهيلية، لكن إنشاء خط مستقيم من المنعطف 17 وصولًا إلى المنعطف 20 [سيساعد]، إلى جانب وجود مدخل أوسع بكثير مثل المنعطف الأول أو المنعطف العاشر في أوستن، وهو منعطف حاد كبير. ستخلق فرصًا أفضل بكثير للجميع، وستتمكن من الاستمتاع بالسباق".

واختتم: "هناك بعض التغييرات البسيطة، وربما أخرى أكثر تعقيدًا، مثل المنعطفات 5 و6 و7. من الصعب معرفة الشيء الأفضل بالضبط. وحقيقة أنك مضطر إلى التوجيه والكبح [في الوقت نفسه] تناقض بشكل أساسي الهدف بأكمله من التسابق".

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