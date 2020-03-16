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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / أخبار عاجلة

جائزة أستراليا لا تزال تسعى لإعادة جدولة سباقها

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جائزة أستراليا لا تزال تسعى لإعادة جدولة سباقها
16-03-2020

سيتباحث أندرو ويستاكوت المسؤول عن جائزة أستراليا الكبرى إمكانيّة إعادة جدولة السباق في مرحلة لاحقة من هذا العام مع بطولة العالم للفورمولا واحد على إثر إلغائه.

قرّر مسؤولو "فيا"، والفورمولا واحد وشركة جائزة أستراليا الكبرى إلغاء السباق يوم الجمعة قبل ساعتين فقط من موعد انطلاق التجارب الحرّة الأولى، وذلك بعد تأكيد حالة الإصابة الأولة بفيروس كورونا في البادوك مساء الخميس.

وكان أحد أعضاء فريق مكلارين قد ثبت حمله للفيروس بعد أن أظهر أعراضه، وتمّ وضعه في الحجر الصحيّ رفقة 14 فردًا آخر من الفريق كانوا على احتكاك مقرّب به.

وتدرس الفورمولا واحد القدرة على إقامة السباقات المقبلة، لكنّ الموسم قد ينطلق الآن في بداية يونيو، وذلك على إثر إعادة جدولة واسعة للروزنامة.

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وعندما سُئل إن كان جائزة أستراليا الكبرى قد تمّ استبعادها بالكامل لموسم 2020، قال ويستاكوت أنّ الإعلان عن الإلغاء تمّت صياغته بشكلٍ متعمّد لتفادي إرباك المشجّعين.

وقال حيال ذلك: "من المهمّ القول أنّنا استخدمنا كلمة الإلغاء بسبب الموعد الفوريّ للقرار. من المهمّ التأكّد من أنّ المشجّعين الذين كانوا هنا في ملبورن، وبعضهم كان في بوابات الدخول، علموا أنّه لم يكن تأجيلًا أو أنّهم لم يعتقدوا بأنّه مجرّد تأجيل لبضع ساعات أو أيّام".

وأكمل: "استُخدمت كلة الإلغاء بشكلٍ متعمّد في هذه الحالة".

وقال ويستاكون أنّ محادثات مع الفورمولا واحد ستُقام في مرحلة لاحقة بخصوص إمكانيّة تحديد موعدٍ جديد للسباق.

وقال بخصوص ذلك: "تعلّمت في عالم الفورمولا واحد أنّه لا يجب عليك قول لا مطلقًا. من الواضح أنّنا عملنا هنا مع تشايس كاري وفيا والفورمولا واحد".

وأضاف: "سنتطرّق إلى جميع المسائل، لكنّنا لم نبدأ بعد بالتفكير في إقامة أيّ شيء في المستقبل. من الواضح أنّه موضوع محادثة ستجري في الموعد المناسب".

لكنّ ويستاكوت اعترف في المقابل بأنّ شركة جائزة أستراليا الكبرى لن تكون قادرة على ترك الهياكل الموضوعة في مختلف أجزاء حلبة ألبرت بارك، حيث يجب على المنطقة ان تعود إلى وضعها السابق.

وقال حيال ذلك: "لا يُمكننا ترك كلّ ذلك هنا لأشهر. أحد الأشياء التي نحترمها هنا هي وجود بعض الأنشطة الرياضيّة. ندرك أنّ أحد الامتيازات التي نتمتّع بها هي التواجد في هذا المنتزه الجميل في ملبورن، لذا نريد التقليل من تأثير البناء والتفكيك".

وأكمل: "من الواضح أنّ ذلك يُغيّر طريقة تفكيكنا للحلبة وإعادتها، لكن لا يُمكننا ترك كلّ ذلك هنا لأيّام وأسابيع".

واختتم حديثه بالقول: "قد نتوقّع تفكير وإبعاد البنية التحتيّة وإعادتها إلى النوادي الرياضيّة لألبرت بارك وملبورن".

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