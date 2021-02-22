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جائزة أستراليا الكبرى منفتحة على تبديل موعدَي سباقَي الفورمولا واحد والموتو جي بي

أبدت جائزة أستراليا الكبرى انفتاحها على فكرة تبديل دائم بين موعدَي سباقَي الفورمولا واحد و"الموتو جي بي" لموسم 2022 وما بعده.

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جائزة أستراليا الكبرى منفتحة على تبديل موعدَي سباقَي الفورمولا واحد والموتو جي بي

عادةً ما يتواجد الحدثان - اللذان يُداران من قِبَل شركة جائزة أستراليا الكبرى - في بداية ونهاية روزنامتيهما على الترتيب، حيث تفتتح حلبة ألبرت بارك موسم الفورمولا واحد في مارس/أذار بينما تستضيف فيليب آيلاند "الموتو جي بي" في أكتوبر/تشرين الأوّل.

مع ذلك، وفي ظل قيود السفر المفروضة حاليًا لمجابهة جائحة كورونا، فقد تمّ تأجيل سباق الفورمولا واحد لهذا العام، والذي من المقرر الآن أن يُقام في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أربعة أسابيع من سباق "الموتو جي بي".

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ووفقًا لآندرو ويستاكوت رئيس شركة جائزة أستراليا الكبرى، فإنّ ذلك الأمر قد فتح الباب لإعادة التفكير على نطاق أكبر في توقيت كلا الحدثين.

حيث أوضح بأنّ هنالك الآن أربعة خيارات عند التفكير في جدولة الحدثين لموسم 2022 وما بعده، أحدهم هو التبديل المباشر بين سباقَي الفورمولا واحد و"الموتو جي بي".

إذ سيحفظ ذلك المسافة بين الحدثين، وهو أمر مهم لإدارة كل منهما ومبيعات التذاكر، وسيستجيب للمطالب الدائمة من الدرّاجين لنقل سباق فيليب آيلاند لموعد خريفي من أجل طقس أفضل.

فقال: "أكّرر التأكيد على أنّه لا شيء حاسم فيما يخصّ الروزنامات لموسم 2022".

وأضاف: "دومًا ما نستمتع بموقع السباق الافتتاحي مع الفورمولا واحد، حيث يناسبنا ذلك ويشكّل ركيزة أساسية لروزنامة الأحداث الكبيرة في ملبورن".

وتابع: "لكن الطبيعة المتغيرة الحالية للوضع، مع نقل سباق الفورمولا واحد إلى نوفمبر، تمنحنا الفرصة للنظر في أربعة سيناريوهات مختلفة للغاية".

وأكمل: "الأوّل هو أن يتواجد الحدثان في موقع مبكّر من الموسم، فبراير أو مارس. الثاني هو أن يتواجد السباقان في موعد متأخّر من الموسم، أكتوبر أو نوفمبر. أو أن تبقى الفورمولا واحد في موعدها الاعتيادي في البداية والموتو جي بي في نهاية الموسم. والخيار الأخير هو تبديل موعدَي السباقين، لتكون الموتو جي بي في بداية الموسم، والفورمولا واحد في النهاية".

واختتم: "لديّ عقل منفتح للغاية حيال كلّ هذه الخيارات، والسلبيات والإيجابيات والفرص التي توفّرها للرياضة. وكذلك القيمة التي يقدّمها هذان الحدثات لملبورن".

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جديرٌ بالذكر أنّه لا ضمانة بإقامة أيّ من الحدثين هذا العام كذلك، حيث ما تزال الحدود الأسترالية مغلقة أمام بقية العالم، كما أن من يدخل إلى البلد ما يزال عرضة لعزل فندقي لمدة 14 يومًا، الأمر الذي لن يتمّ التخلّي عنه على الأرجح حتى تصل عملية إعطاء اللقاحات لمستوى متقدم عالميًا.

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