جائزة أستراليا الكبرى لن تشهد دراما لقاح كورونا التي كان بطلها نجم التنس ديوكوفيتش

أبدى ويستاكوت ثقته بأن كافة الأطراف، بما فيها الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية والفورمولا واحد، متفقة على متطلبات الدخول إلى أستراليا وحلبة ألبرت بارك.

إذ ينبغي لذلك أن يبتعد بالحدث عن أي جدل حدودي مشابه لمسألة ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا مؤخرًا.

وقد أمضى نجم التنس بضعة أسابيع محتجزًا في البلد ضمن معركة مع الحكومة الأسترالية بعدما وصل قُبيل بطولة أستراليا المفتوحة وهو يعتقد بأن لديه استثناءً طبيًا من شرط تلقّي جرعتي لقاح كورونا.

وسرعان ما تمّ رفض تأشيرته إثر وصوله، قبل أن يتطور الأمر إلى ساحة المحكمة بعد ذلك ببضعة أيام.

ومن ثم ألغت الحكومة تأشيرته لمرة ثانية، ليتمّ ترحيل ديوكوفيتش من البلاد بعد استئناف ثانٍ.

ووفقًا لويستاكوت، فإنّ الفورمولا واحد تتفهم تمامًا القوانين للأشخاص الذين يدخلون إلى أستراليا، وأن جائزة أستراليا الكبرى ستكون حدثًا داعمًا للتلقيح 100 بالمئة.

فقال: "لقد عملنا عن قرب شديد مع الحكومة الفيكتورية خلال العام 2021 وحتى هذا الحين، وكذلك مع الفورمولا واحد بالطبّع".

وأضاف: "القوانين بسيطة من أجل دخول البلد، وكذلك من أجل العمل ضمن بادوك الفورمولا واحد. عليك أن تكون ملقحًا بشكل كامل من أجل دخول الحدث ولن تكون هنالك أيّة استثناءات لأي أحد".

وتابع: "الفورمولا واحد معروفة حول العالم بأنها دومًا تلتزم بالقوانين على حدود الأماكن التي تسابق فيها. لقد سابقت البطولة في 41 موقع منذ ملبورن 2020، وسنرحّب بها من جديد في بلادنا. إنهم يعرفون القوانين ونحن مرتاحون جدًا حيال ذلك الأمر".

وأكمل: "أعتقد أنه لا حاجة للقول بأنهم جميعًا سيكونون ملقّحين 100 بالمئة وملتزمين بالقوانين. وهذا يعني أنهم عندما يأتون إلى هنا في ملبورن، سيعملون ضمن نظام آمن جدًا جدًا. وذلك وضع معروف ومحدد".

وأردف: "اتفاقاتنا تلك قائمة قبل وقت طويل من الأحداث الأخيرة المتعلقة ببطولة أستراليا المفتوحة. حيث عملنا على ذلك مع كافة الأطراف على الأرجح منذ عام ونصف".

جديرٌ بالذكر أن جائزة أستراليا الكبرى ستُقام في 7 - 10 أبريل/نيسان، وستكون ثالث جولات موسم 2022 على روزنامة الفورمولا واحد بعد جائزتي البحرين والمملكة العربية السعودية.