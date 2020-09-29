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جائزة أستراليا الكبرى لا تزال تسعى لاستضافة الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021

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جائزة أستراليا الكبرى لا تزال تسعى لاستضافة الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021

لا يزال منظّمو جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد يسعون لاستضافة الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021 في مارس المقبل وفق مصادر موقعنا "موتورسبورت.كوم".

يُعتقد بأنّ الخطّة المحبّذة حاليًا هي الالتزام بموعد منتصف مارس الذي استُخدم هذا العام، ما يعني أنّ سباق ألبرت بارك سيُقام في 14 مارس 2021.

كما أنّ هناك خططًا للسماح للمشجّعين بالحضور، بالرغم من أنّ البروتوكولات الصارمة لأستراليا لمجابهة وباء كورونا ستُؤدّي على الأرجح إلى الحدّ من طاقة استيعاب المدرّجات وتغيير مواقعها.

لكنّ الضغط من أجل إقامة السباق في مارس لا يأتي من دون مخاطر، إذ لا تزال ملبورن تُواجه إقفالًا من الدرجة الرابعة نتيجة الموجة الثانية القاتلة لفيروس كورونا.

لكنّ أعداد المصابين الجدد تراجعت كثيرًا في هذه الفترة، وهو ما يترك الأمل باستقرار وضعء الوباء بحلول فترة أعياد الميلاد، وهو ما من شأنه أن يُمهّد الطريق لإقامة أحداث كجائزة أستراليا الكبرى وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس في بداية العام المقبل.

لكن من ثمّ هناك مسألة إغلاق أستراليا لحدودها الدولية، بالرغم من أنّ سكوت موريسون رئيس الوزراء ألمح اليوم إلى إمكانيّة اعتماد "طرق بديلة" للحجر في الفنادق من أجل الوافدين من البلدان الأقلّ خطرًا.

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