جائزة أستراليا الكبرى تعمل على خطةٍ لاستضافة جمهور في 2021

تمّ تأكيد إقامة جولة ملبورن في 21 مارس المقبل، لتكون أولى جولات موسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد.

وتأتي هذه الأخبار وسط مخاوف من إعادة فتح البلاد ضمن موجة ثانية لجائحة كورونا العالمية، حيث شهدت المدينة أكبر عدد من الحالات شهر يوليو/تموز الماضي بواقع 700 وفاة في اليوم الواحد.

ودخلت المدينة في إغلاق مختلفٍ منذ بدايات يوليو، مع تطبيق المستوى الرابع من الإجراءات، حيث وصلت الأمور إلى حدّ إبقاء الناس في منازلهم لفترة 23 ساعة في اليوم الواحد، ولم تُرفع هذه الإجراءات إلا خلال الأسابيع الأخيرة.

ونتيجة لذلك، حصلت انخفاضات كبيرة جداً في أعداد المصابين، حيث مرّ على ملبورن عشرة أيام بمعدل "صفر" إصابة يومياً، وكذلك الأمر حصل انخفاض كبير لأعداد المصابين في مختلف أرجاء أستراليا.

ومع التوقعات بالوصول إلى مستوى طبيعي أو مقبول لأعداد الإصابات قبل فترة الأعياد، فإن احتمالات السماح بتواجد جمهور في الجائزة الكبرى شهر مارس، باتت منطقية.

وبالفعل، فإن مدناً أخرى في أستراليا باتت تسمح بتواجد الجمهور في الملاعب، حيث تعمل مؤسسة الجائزة الكبرى مع السلطات المحلية والطبية من أجل تحقيق ذلك في حلبة ألبرت بارك.

حيث قال أندرو ويستاكوت المدير التنفيذي للحلبة: "الحماسة تملؤنا لموسم 2021 في الفورمولا واحد، والذي سينطلق من الجولة الافتتاحية هنا في ملبورن".

وأكمل: "نحن نواصل العمل الوثيق مع السلطات المختصة لتطوير خطط من أجل استيعاب الجمهور، وسنعلن عنها حال جهوزها".

وأردف: "نحن نتأقلم ونعتمد مقاربة مرنة في توجهاتنا، كي نضمن البيئة الآمنة والسليمة للجمهور، وهذه هي أولويتنا".

وتابع: "حلبتنا كبيرة حقاً، وتوفر لنا إمكانيات وفرصاً مثالية لتقديم جولة آمنة وسليمة".

ويعتبر الوصول إلى أستراليا العقبة الأكبر أمام الفرق، إذ من المستبعد أن تفتح البلاد حدودها قبل تأمين اللقاح.

وذلك يعني أن الأشخاص العاملين في البطولة والقادمين من خارج البلاد قد يضطرون إلى إمضاء أسبوعين ضمن حجر صحي في الفندق قبل التوجه للحلبة.