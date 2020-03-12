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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / أخبار عاجلة

جائزة أستراليا الكبرى تصدر تحديثاً حيال حالة اشتباه تاسعة بفيروس "كورونا"

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جائزة أستراليا الكبرى تصدر تحديثاً حيال حالة اشتباه تاسعة بفيروس "كورونا"
من قبل:
12-03-2020

يخوض مروجو جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد نقاشات مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الفورمولا واحد والقسم الصحي حيال إمكانية اتباع إجراءات "أكثر شمولاً" بعد اكتشاف إصابة أحد موظفي فريق مكلارين بفيروس "كوفيد-19".

ضمن بيان من قبل أندرو ويستاكوت المدير التنفيذي لجائزة أستراليا الكبرى، تمّت الإشارة إلى فحص ثمانية أشخاص للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كوفيد-19" في ملبورن الجولة الافتتاحية لموسم 2020.

سبعٌ من تلك الحالات كانت سلبية، وواحدة فقط كانت إيجابية وهي لموظف يعمل لدى فريق مكلارين في الفورمولا واحد، حيث أعلن الفريق بعدها انسحابه من الجولة.

وأشار ويستاكوت كذلك إلى أن هناك حالة تاسعة "غير مرتبطة بأي من فرق البطولة أو ’فيا’"، لكن نتائج التحاليل لم تصل بعد. ويبدو أن تلك الحالة هي لأحد المصورين المحليين.

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وهذا نص البيان الكامل:

"تلقت جائزة أستراليا الكبرى والفورمولا واحد النصائح الطبية من قبل رئيس القسم الصحي حيال نتائج تحاليل من ثمانية أشخاص من بادوك الفورمولا واحد. من بين هذه الحالات الثمانية: سبعٌ منها كانت سلبية أي أنهم غير مصابون بفيروس ’كوبيد-19’. الشخص الثامن كانت نتيجته إيجابية للفيروس. وتمّ التأكيد بأنه أحد موظفي فريق مكلارين. نتيجة لذلك، أعلن فريق مكلارين انسحابه من المشاركة في جائزة أستراليا الكبرى".

"تخوض جائزة أستراليا الكبرى حالياً نقاشات مع الفورمولا واحد، الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وقسم الخدمات الصحية، للوقوف على إمكانية اتباع إجراءات أكثر شمولاً بناءً على النتائج السابقة".

"إضافة لذلك، تمّ الاشتباه بحالة تاسعة، ولم تظهر نتيجة تحاليلها بعد. لكن هذا الشخص غير مرتبط بأي من فرق الفورمولا واحد أو ’فيا’".

"وستقوم جائزة أستراليا الكبرى بتوفير مزيد من التفاصيل حال توافرها".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أستراليا الكبرى
الكاتب خلدون يونس

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جائزة أستراليا الكبرى

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