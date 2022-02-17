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ثنائي ويليامز: اختبار سيارة 2022 على الحلبة أبرز مخاوف حيال مجال الرؤية

قال ثنائي ويليامز أليكس ألبون ونيكولاس لاتيفي أن اختبارهما الأول لسيارة الفورمولا واحد الجديدة لموسم 2022 أبرز كيف قد تكون الرؤية محدودة أكثر مع الإطارات التي سيتم اعتمادها لهذا الموسم.

ثنائي ويليامز: اختبار سيارة 2022 على الحلبة أبرز مخاوف حيال مجال الرؤية

أكمل سائقا ويليامز تجارب استعراضية لسيارة الفريق الجديدة "اف.دبليو44" على حلبة سيلفرستون ضمن أجواء ماطرة يوم أمس الثلاثاء، وذلك عقب كشف الفريق المتمركز في غروف عن كسوته الجديدة بالكامل للموسم المُقبل.

وبالرُغم من أن القوانين تحدّ تجارب يوم التصوير الترويجي بـ 100 كلم فقط، كما تأثّر الاختبار بالأمطار، فإنّ كلا السائقين اعترف بأنه قد برز بأن الرؤية مع إطارات 18 إنشًا ومُحرّف الإطار قد تكون محدودة أكثر.

حيث قال لاتيفي: "الرؤية أسوأ بالتأكيد في بعض المنعطفات. أعتقد بأن الأمر يعتمد على نوع المنعطف، وإلى أي مدى تنعطف ومجال الرؤية".

وأضاف: "أعتقد بأن ذلك سيكون أمرًا سيتعين على الجميع الاعتياد عليه. لكن هنالك بالتأكيد لحظات يكون مدى رؤيتك خلالها أقل بالطبع".

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من جهته، اعترف ألبون بأن خوض تلك التجارب على حلبة واسعة مثل سيلفرستون لم يمثّل مشكلة، لكنه يعتقد بأن حلبات الشوارع فد تشهد مشكلة أكبر في ذلك الجانب.

حيث قال: "كانت التجارب في أسوأ أوضاعها اليوم مع الظلام والأمطار في سيلفرستون، لكنها لم تكن سيئة للغاية".

وتابع: "أعتقد بأننا سنعاني أكثر عندما نتوجه إلى حلبات الشوارع. عندما نذهب إلى موناكو، باكو وجدة، سيكون الوضع صعبًا".

وأكمل: "لكن على حلبات مفتوحة يمكنك الرؤية بعيدًا أمامك. لكن ومع النقاط العمياء من الإطارات الجديدة فإنك تفقد الكثير من ذلك المنظور المباشر الذي تحصل عليه في المنعطف. لذلك فإنك تعمد إلى النظر في الواقع أبعد حول المنعطف".

وأردف: "مع ذلك، وعلى حلبة شوارع، فإنه بعد الحاجز، يكون هنالك فقط حاجز آخر، لذلك لا يمكنك رؤية الكثير حول ذلك، وهذا سيمثّل مشكلة".

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