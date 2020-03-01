ثنائي مرسيدس غير واثق من استخدام الفريق نظام "داس" في السباقات الأولى من الموسم

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
59 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
94 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
115 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
150 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
178 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
185 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
199 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
234 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
241 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
255 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
269 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ثنائي مرسيدس غير واثق من استخدام الفريق نظام "داس" في السباقات الأولى من الموسم

المشاركات
التعليقات
ثنائي مرسيدس غير واثق من استخدام الفريق نظام "داس" في السباقات الأولى من الموسم
01-03-2020

ما يزال سائقا مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس غير واثقين ممّا إذا كان الفريق سيستخدم نظام التوجيه ثنائي المحور "داس" في بداية موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بعد عامٍ من التطوير، استخدمت مرسيدس نظام "داس" الجديد للمرّة الأولى خلال ثاني أيام التجارب الشتوية في برشلونة، مُشعلة بذلك جدلًا كبيرًا في بادوك البطولة.

وقد سمح ذلك النظام لهاميلتون وبوتاس بتعديل زاوية مقدمة السيارة عبر سحب ودفع المقود.

وبينما ما تزال علامات الاستفهام تُحيط بقانونية هذا النظام تحت قيود خط الحظائر المُغلق، لكنّ معظم المنافسين أشادوا بابتكار مرسيدس مع ذلك النظام الجديد.

اقرأ أيضاً:

لكنّ الفريق الألماني لم يتّخذ بعد قرارًا حاسمًا حول ما إذا كان سيتمّ استخدام النظام في السباق الافتتاحي بأستراليا، وذلك بعدما أمضى وقتًا خلال التجارب في تقييم ما يوفّره من أفضليّة.

"مع كلّ طلعة كنّا نتعلّم الكثير عن ذلك النظام بكلّ تأكيد" قال بوتاس.

وأضاف: "مع التجارب، بات لدى المهندسون مزيد من الوقت للتعلّم من البيانات وباتت هنالك خطوط عريضة لنا كسائقين حيال الطريقة المُثلى لاستخدامه".

وتابع: "أيّ المواقف ستجلب الأفضليّة منه وما قدر تلك الأفضلية، وعلى أيّة حلبة، كلّ تلك ما تزال علامات استفهام".

وأكمل: "نحن سعداء بتواجده على السيارة، والآن تسير كلّ الأمور على نحوٍ سلس وبدأنا الشعور بأنّ التعامل معه بات أوتوماتيكيًا من دون كثير من التفكير حياله".

وعند سؤاله إذا ما كان الفريق قد خطط لاستخدام نظام "داس" في ملبورن، قال بوتاس: "لا سبب يمنعنا من ذلك".

من جهته، كان هاميلتون أكثر تحفّظًا وحذرًا حيال إمكانية استخدام النظام على سيارته، مُصرّحًا بأنّه لم يُمضِ الكثير من الوقت في التركيز على استخدامه.

فقال: "لا أستخدمه كثيرًا في الوقت الحالي. تتمرّن مع وجوده في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى بدونه. لا أعلم إلى أي مدى سنقوم باستخدامه".

ويتوجّه البريطاني إلى موسم 2020 وهو يُلاحق لقبه السابع لمعادلة الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر، حيث أكمل هاميلتون التجارب الشتوية وهو أكثر السائقين اجتيازًا للكيلومترات.

وقال سائق مرسيدس بأنّ سيارة الفريق واجهت بعض المشاكل التي تحتاج لحلول، وذلك بعدما خسر حامل اللقب الوقت على الحلبة بسبب بعض مشاكل المحرّك، لكنّه إجمالًا كان مسرورًا بما سارت عليه التجارب.

اقرأ أيضاً:

فقال: "أعتقد بأنّنا خضنا تجارب شتوية جيّدة . لم تكن الأمور مثالية، حيث اكتشفنا العديد من المشاكل التي نحاول معالجتها الآن. لا أعلم كم من الوقت سيتطلّب ذلك، لكنّ ذلك ليس أمرًا سيئًا على الإطلاق أن تكتشف هذا خلال التجارب".

واختتم: "لكن بخلاف ذلك، أعتقد بأنّ أداءنا كان جيّدًا جدًا على صعيد الكيلومترات التي قطعناها والعمليات والأمور التي اكتشفناها على طول الطريق. لا أملك فكرة عن موقعنا مقارنة بالآخرين، لكنّ الفريق سيحظى على الأرجح بفكرة أفضل حيال ذلك".

المقال التالي
فيراري تعترف بأنّ محرّكها "ليس بقوة العام الماضي"

المقال السابق

فيراري تعترف بأنّ محرّكها "ليس بقوة العام الماضي"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين لويس هاميلتون تسوق الآن , فالتيري بوتاس تسوق الآن
قائمة الفرق مرسيدس تسوق الآن

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
11 يوماً
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الأحد ١ مارس
الجمعة ١٣ مارس
التجارب الحرة الثانية
الأحد ١ مارس
الجمعة ١٣ مارس
التجارب الحرة الثالثة
الأحد ١ مارس
السبت ١٤ مارس
التجارب التأهيلية
الأحد ١ مارس
السبت ١٤ مارس
السباق
الأحد ١ مارس
الأحد ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"تسوية سرية" بين فيراري و"فيا" بخصوص محرّك الموسم الماضي

2
فورمولا 1

فيراري تعترف بأنّ محرّكها "ليس بقوة العام الماضي"

3
فورمولا 1

ساينز: ريسينغ بوينت ما تزال تُخفي أداءها الحقيقي

4
فورمولا 1

ثنائي مرسيدس غير واثق من استخدام الفريق نظام "داس" في السباقات الأولى من الموسم

5
موتو جي بي

فينياليس: بدايتي البطيئة لسباق برشلونة "قضت على آمالي"

أحدث ملفات الفيديو

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد 07:03
فورمولا 1

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية 03:11
فورمولا 1

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة 01:00
فورمولا 1

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة 00:43
فورمولا 1

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020 00:38
فورمولا 1

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020

أحدث الأخبار

ثنائي مرسيدس غير واثق من استخدام الفريق نظام "داس" في السباقات الأولى من الموسم
F1

ثنائي مرسيدس غير واثق من استخدام الفريق نظام "داس" في السباقات الأولى من الموسم

فيراري تعترف بأنّ محرّكها "ليس بقوة العام الماضي"
F1

فيراري تعترف بأنّ محرّكها "ليس بقوة العام الماضي"

ساينز: ريسينغ بوينت ما تزال تُخفي أداءها الحقيقي
F1

ساينز: ريسينغ بوينت ما تزال تُخفي أداءها الحقيقي

راسل: ويليامز ما تزال "أبطأ سيارة" في 2020
F1

راسل: ويليامز ما تزال "أبطأ سيارة" في 2020

فيرشتابن غير قلق على ثبات سيارة ريد بُل بعد انزلاقات التجارب الشتوية
F1

فيرشتابن غير قلق على ثبات سيارة ريد بُل بعد انزلاقات التجارب الشتوية

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
٢١ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.