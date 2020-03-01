ثنائي مرسيدس غير واثق من استخدام الفريق نظام "داس" في السباقات الأولى من الموسم

بعد عامٍ من التطوير، استخدمت مرسيدس نظام "داس" الجديد للمرّة الأولى خلال ثاني أيام التجارب الشتوية في برشلونة، مُشعلة بذلك جدلًا كبيرًا في بادوك البطولة.

وقد سمح ذلك النظام لهاميلتون وبوتاس بتعديل زاوية مقدمة السيارة عبر سحب ودفع المقود.

وبينما ما تزال علامات الاستفهام تُحيط بقانونية هذا النظام تحت قيود خط الحظائر المُغلق، لكنّ معظم المنافسين أشادوا بابتكار مرسيدس مع ذلك النظام الجديد.

لكنّ الفريق الألماني لم يتّخذ بعد قرارًا حاسمًا حول ما إذا كان سيتمّ استخدام النظام في السباق الافتتاحي بأستراليا، وذلك بعدما أمضى وقتًا خلال التجارب في تقييم ما يوفّره من أفضليّة.

"مع كلّ طلعة كنّا نتعلّم الكثير عن ذلك النظام بكلّ تأكيد" قال بوتاس.

وأضاف: "مع التجارب، بات لدى المهندسون مزيد من الوقت للتعلّم من البيانات وباتت هنالك خطوط عريضة لنا كسائقين حيال الطريقة المُثلى لاستخدامه".

وتابع: "أيّ المواقف ستجلب الأفضليّة منه وما قدر تلك الأفضلية، وعلى أيّة حلبة، كلّ تلك ما تزال علامات استفهام".

وأكمل: "نحن سعداء بتواجده على السيارة، والآن تسير كلّ الأمور على نحوٍ سلس وبدأنا الشعور بأنّ التعامل معه بات أوتوماتيكيًا من دون كثير من التفكير حياله".

وعند سؤاله إذا ما كان الفريق قد خطط لاستخدام نظام "داس" في ملبورن، قال بوتاس: "لا سبب يمنعنا من ذلك".

من جهته، كان هاميلتون أكثر تحفّظًا وحذرًا حيال إمكانية استخدام النظام على سيارته، مُصرّحًا بأنّه لم يُمضِ الكثير من الوقت في التركيز على استخدامه.

فقال: "لا أستخدمه كثيرًا في الوقت الحالي. تتمرّن مع وجوده في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى بدونه. لا أعلم إلى أي مدى سنقوم باستخدامه".

ويتوجّه البريطاني إلى موسم 2020 وهو يُلاحق لقبه السابع لمعادلة الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر، حيث أكمل هاميلتون التجارب الشتوية وهو أكثر السائقين اجتيازًا للكيلومترات.

وقال سائق مرسيدس بأنّ سيارة الفريق واجهت بعض المشاكل التي تحتاج لحلول، وذلك بعدما خسر حامل اللقب الوقت على الحلبة بسبب بعض مشاكل المحرّك، لكنّه إجمالًا كان مسرورًا بما سارت عليه التجارب.

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فقال: "أعتقد بأنّنا خضنا تجارب شتوية جيّدة . لم تكن الأمور مثالية، حيث اكتشفنا العديد من المشاكل التي نحاول معالجتها الآن. لا أعلم كم من الوقت سيتطلّب ذلك، لكنّ ذلك ليس أمرًا سيئًا على الإطلاق أن تكتشف هذا خلال التجارب".

واختتم: "لكن بخلاف ذلك، أعتقد بأنّ أداءنا كان جيّدًا جدًا على صعيد الكيلومترات التي قطعناها والعمليات والأمور التي اكتشفناها على طول الطريق. لا أملك فكرة عن موقعنا مقارنة بالآخرين، لكنّ الفريق سيحظى على الأرجح بفكرة أفضل حيال ذلك".