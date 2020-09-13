ثنائيّ فيراري يعترفان بتراجع وتيرة سباق فيراري في موجيللو

تأهّل لوكلير في المركز الخامس وكان يُمنيّ النفس بالمنافسة في المقدّمة ضمن السباق الاحتفاليّ الـ 1000 في تاريخ فيراري.

لكن في حين أنّه تقدّم إلى المركز الثالث في اللفّة الافتتاحيّة، إلّا أنّ ضعف وتيرة سيارة "اس.اف1000" كان واضحًا وسرعان ما تراجع إلى الخلف ضمن سباقٍ شهد الكثير من الانقطاعات بسبب الأعلام الحمراء.

وانتهى المطاف بأصيل موناكو في المركز الثامن، متقدّمًا بمركزين على زميله فيتيل، وهو ما يُمثّل تضاربًا مع الجولات الأولى من الموسم عندما كان أداء فيراري أفضل في السباقات بالمقارنة مع التصفيات.

وقال سائق فيراري: "حظيت بانطلاقة جيّدة ووضعت نفسي في أفضل موقعٍ ممكن، كانت سيارتا مرسيدس تبتعدان أمامي، لذا حصلت على هواء نقيّ أمامي".

ثمّ تابع: "لكنّني عانيت كثيرًا على السيارة. نحتاج لفهم ما حدث، كوننا لم نكن تنافسيين في التصفيات في بعض الجولات وكنّا أفضل في السباق، وهو ما حدث في بداية الموسم".

وأكمل: "أمّا الآن فإنّنا قمنا بعملٍ جيّد بالأمس في التصفيات، لكنّنا عانينا كثيرًا مع السيارة في السباق، هذه أوقات عصيبة".

كما شاطره زميله فيتيل الرأي، قائلًا أنّ السيارة لم تكن سريعةً بما فيه الكفاية ببساطة.

وعندما سُئل إن كان هناك انخفاضٌ في وتيرة السباق، قال الألماني: "بالتأكيد، لم نكن سريعين بما فيه الكفاية. لماذا هو سؤالٌ جيّدٌ على الدوام، لكن من الصعب الإجابة عنه".

وأضاف: "هناك أكثر من سببٍ واحد، لذا من الواضح أنّنا نعلم أنّ سيارتنا ليست سريعة بما فيه الكفاية".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّنا توقّعنا التمتّع بوتيرة سباقٍ أفضل، لذا نحتاج للبحث في أسباب ذلك".