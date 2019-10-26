ثنائي فيراري متفائل لسباق المكسيك

على الرغم من الأداء المشجع خلال التجارب الحرّة، إلّا أنّ لوكلير اكتفى بالمركز الثاني وراء ماكس فيرشتابن، بينما اضطر زميله سيباستيان فيتيل الإبطاء من سرعته بعد الحادث الذي تعرّض له فالتيري بوتاس بعد رفع الأعلام الصفراء محرزًا المركز الثالث.

وهذه هي المرّة الأولى التي تخفق فيها فيراري من إحراز "البول بوزيشن" خلال القسم الثاني من الموسم الجاري، بيد أنّ ثنائي فيراري متفائل حيال فرصه للسباق.

"أنا سعيدٌ للغاية، خاصةً خلال اللّفة الأولى التي قمت بها خلال القسم الثالث من التجارب التأهيلية إذ كانت السيارة جيدة جدًا" قال لوكلير، مضيفًا "اللّفة الأولى كانت جيدة، ولكننا أجرينا بعض التعديلات على السيارة ما ساهم في خسارتي للقسم الخلفي في لفتي الثانية".

وأكمل "لذلك خسرت الوقت الذي كسبته في المقطع الأوّل من الحلبة. ولكن ريد بُل كانت سريعة للغاية، لا سيما مع فيرشتابن".

وتابع قائلاً "أعتقد بأننا كنا نتوقّع بأن يكونوا أقوياء. بعد التجارب الحرّة الثالثة، اعتقدنا بأننا نمتلك الفرصة للمنافسة على قطب الانطلاق الأوّل، ولكن ريد بُل كانت سريعة للغاية في التصفيات. ولكن السباق سيكون طويلاً في الغد".

وأضاف "هذه المرّة لن أنطلق بها من المركز الأوّل، بل الثاني، لذلك آمل الاستفادة من الفجوة الهوائية من سيارة ماكس والحصول على الأفضلية. ستكون الانطلاقة مهمة بكُل تأكيد".

من ناحيته علّق فيتيل على تحضيراته لسباق الغد قائلا "السيارة جيدة. ولكني كنت أتمنى أن أكون في مركزٍ أفضل من هذا إذ كان من الممكن القيام بذلك، ولكن دعونا نرى ماذا سيحدث في الغد. سيكون سباقًا طويلاً إذ أعتقد بأننا نمتلك السرعة".

واختتم "سنرى كيف ستسير الأمور. سننطلق على إطارات ميديوم ونرى بعدها".