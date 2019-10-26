فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى / أخبار عاجلة

ثنائي فيراري متفائل لسباق المكسيك

المشاركات
التعليقات
ثنائي فيراري متفائل لسباق المكسيك
من قبل:
, رئيس التحرير
26-10-2019

أعرب ثنائي فيراري شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل عن تفاؤلهما لسباق المكسيك، الجولة الـ 18 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، على الرغم من خسارة الحصان الجامح لتفوّقه في التجارب التأهيلية للمرّة الأولى منذ خمس جولات.

على الرغم من الأداء المشجع خلال التجارب الحرّة، إلّا أنّ لوكلير اكتفى بالمركز الثاني وراء ماكس فيرشتابن، بينما اضطر زميله سيباستيان فيتيل الإبطاء من سرعته بعد الحادث الذي تعرّض له فالتيري بوتاس بعد رفع الأعلام الصفراء محرزًا المركز الثالث.

وهذه هي المرّة الأولى التي تخفق فيها فيراري من إحراز "البول بوزيشن" خلال القسم الثاني من الموسم الجاري، بيد أنّ ثنائي فيراري متفائل حيال فرصه للسباق.

"أنا سعيدٌ للغاية، خاصةً خلال اللّفة الأولى التي قمت بها خلال القسم الثالث من التجارب التأهيلية إذ كانت السيارة جيدة جدًا" قال لوكلير، مضيفًا "اللّفة الأولى كانت جيدة، ولكننا أجرينا بعض التعديلات على السيارة ما ساهم في خسارتي للقسم الخلفي في لفتي الثانية".

وأكمل "لذلك خسرت الوقت الذي كسبته في المقطع الأوّل من الحلبة. ولكن ريد بُل كانت سريعة للغاية، لا سيما مع فيرشتابن".

وتابع قائلاً "أعتقد بأننا كنا نتوقّع بأن يكونوا أقوياء. بعد التجارب الحرّة الثالثة، اعتقدنا بأننا نمتلك الفرصة للمنافسة على قطب الانطلاق الأوّل، ولكن ريد بُل كانت سريعة للغاية في التصفيات. ولكن السباق سيكون طويلاً في الغد".

وأضاف "هذه المرّة لن أنطلق بها من المركز الأوّل، بل الثاني، لذلك آمل الاستفادة من الفجوة الهوائية من سيارة ماكس والحصول على الأفضلية. ستكون الانطلاقة مهمة بكُل تأكيد".

من ناحيته علّق فيتيل على تحضيراته لسباق الغد قائلا "السيارة جيدة. ولكني كنت أتمنى أن أكون في مركزٍ أفضل من هذا إذ كان من الممكن القيام بذلك، ولكن دعونا نرى ماذا سيحدث في الغد. سيكون سباقًا طويلاً إذ أعتقد بأننا نمتلك السرعة".

واختتم "سنرى كيف ستسير الأمور. سننطلق على إطارات ميديوم ونرى بعدها".

المقال التالي
فيرشتابن ينطلق أوّلاً في المكسيك بعد حادث بوتاس

المقال السابق

فيرشتابن ينطلق أوّلاً في المكسيك بعد حادث بوتاس

المقال التالي

فيرشتابن الجريء يعترف بأنّه لم يخفف سرعته بعد حادث بوتاس في المكسيك

فيرشتابن الجريء يعترف بأنّه لم يخفف سرعته بعد حادث بوتاس في المكسيك
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة المكسيك الكبرى
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

فريق أسبار ينتقل إلى استخدام درّاجات دوكاتي ويؤكّد بقاء لافيرتي

2
فورمولا 1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.