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ثنائي فيراري: التعديلات على مسار حلبة كورنيش جدة ليست كافية

اعترف كارلوس ساينز بأن على سائقي الفورمولا واحد مواصلة تحسين علاقة العمل مع "فيا"، وذلك وسط قلق البعض من أن تعديلات السلامة على حلبة كورنيش جدة "ليست كافية".

ثنائي فيراري: التعديلات على مسار حلبة كورنيش جدة ليست كافية

للنسخة الثانية من جائزة السعودية الكبرى نهاية هذا الأسبوع، تمّت إزاحة الحواجز للخلف على عدد من المنعطفات بحوالي 1.5 م من أجل تحسين الرؤية.

كما كشف نيلس ويتيش مدير السباقات كذلك بأنه قد تمّ توسيع مخرج المنعطف الأخيرة (الـ27) من 10.5 م إلى 12 م، بينما تمّت إضافة طبقة ملساء على بعض الحواجز للتخفيف من حدة الاحتكاك بها وعدم تعرض السائقين لأضرار كبيرة.

لكن هذه التعديلات لم تلقَ تقبّلًا كبيرًا من ثنائي فيراري يوم أمس الخميس، حيث اعترف ساينز بأنه ما يزال هنالك المزيد للقيام به من أجل تحسين العلاقة بين السائقين والكيان الحاكم، وذلك بعد أن وجد بأن التعديلات على مسار جائزة السعودية الكبرى لم تكن كافية.

فقال: "كنت أتحدث مع شارل (لوكلير) حول كيف أنهم قاموا بإزاحة الحواجز فقط، لكن خط التسابق سيظل قريبًا من الحائط".

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وأضاف: "هذا يعني أن رؤيتنا لن تتحسن، وهو ما يظهر بالنسبة لي أننا بحاجة لمواصلة تعزيز العلاقة مع فيا لتكون أفضل، كوننا توقعنا خطوة أكبر في الوجهة الصحيحة".

وتابع: "أرى بأن الوضع لم يتحسن كثيرًا بعد هذه التعديلات، إذ كنا بحاجة لأكثر من ذلك بكثير".

من جهته، اتفق لوكلير مع زميله في أن هنالك حاجة لفعل المزيد في ذلك الجانب.

حيث قال: "تلك التعديلات في الوجهة الصحيحة، ولكنني لا أعتقد بأنها كافية، ولا سيّما في القسم الأخير من المسار من خلال ما رأيته".

وأكمل: "في القسم الأول، من المنعطف الرابع إلى الـ 12 أعتقد، لم يتغير الكثير، إذ لا أعلم ما إذا كنا سنشهد وضعًا مختلفًا تمامًا عما شهدناه العام الماضي".

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