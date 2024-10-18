ثنائي ريد بُل ينفيان أن نظام تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية المثير للجدل قد عزز أداء السيارة

نفى ثنائي ريد بُل ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز بشدة أن يكون نظام تعديل ارتفاع مقدمة أرضية السيارة الذي أثار جدلاً حول فريقهم في أوستن قد أضاف أي أداء للسيارة.

اعترفت ريد بُل يوم أمس الخميس أن الفريق كان يخوض نقاقشات مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بشأن تشديد الرقابة على هذا النظام، وذلك بعد أن تم تنبيه الكيان الحاكم إلى وجوده في الجولة السابقة في سنغافورة، الأمر الذي تم الكشف عنه لأول مرة عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم".

ويُقال إن هذا النظام يحتوي على مجموعة من الإعدادات التي يمكن تعديلها - على الأرجح بواسطة ميكانيكي في أوقات محددة - للمساعدة في تعديل ارتفاع السيارة.

في حين أن استخدام مثل هذا النظام يُعتبر طبيعيًا، فإنه يُعتبر غير قانوني إذا تم إجراء هذا التعديل بعد بدء فترة خط الحظائر المغلق (حيث يمنع تغيير إعدادات السيارة بعد التصفيات) ويستمر حتى بداية كل سباق (بما في ذلك السباقات القصيرة).

وقد قال متحدث باسم ريد بُل يوم أمس في أوستن في هذا الصدد: "نعم، النظام موجود، لكنه يصبح غير قابل للاستخدام بمجرد تجميع السيارة بالكامل وتجهيزها للسباق. في المراسلات العديدة التي أجريناها مع الاتحاد الدولي، تم تناول هذا الجزء وقد اتفقنا على خطة للمضي قدمًا".

وقد تلقى ثنائي ريد بُل أسئلة حول تلك المسألة يوم أمس في حلبة أوستن، حيث تحدث بيريز قائلًا: "لم نقم بشيء بالفعل. لم نتحدث عنه أبدًا. ذلك من المستحيل أن يحدث".

وتابع: "على سبيل المثال، أتذكر هنا في العام الماضي أنه كان سباقًا قصيرًا، و انتهى بنا الأمر بارتفاع السيارة قريبًا من القمر. كان خارج المعايير تمامًا لأننا كنا قلقين بشأن حدوث شيء مشابه لما حدث لمرسيدس وفيراري (اللذين استُبعِدا بسبب التآكل المفرط للأرضية السفلية)".

وعندما سُئل عمّا إذا كان هو وفيرستابن على علم بوجود هذا النظام المثير للجدل، أجاب بيريز: "كنت أعلم بوجوده لكنه لم يكن متاحًا لنا لاستخدامه".

وعن الادعاء بأن هذا النظام - إذا تم استخدامه خلال ظروف خط الحظائر المغلق - يمكن أن يكون له تأثير على الأداء، نفى السائقان ذلك، حيث هز فيرستابن رأسه بالنفي. بينما قال بيريز: "لا، لا، صفر".

من جهته، علق فيرستابن قائلًا أنه عندما علم لأول مرة حول مناقشة ذلك النظام مع فيا، اعتقد أن الأمر يتعلق بفريق آخر.

حيث قال: "الأمر مفتوح للجميع، أليس كذلك؟ يمكن للجميع الاطلاع على التصميمات لأنها تُرسل إلى خوادم الاتحاد الدولي ليكون المنافسون على علم بها".

وأكمل: "بالنسبة لنا، كان مجرد أداة بسيطة عندما تكون الأجزاء منفصلة. كان لتعديلها، لكن بمجرد تجميع السيارة بالكامل، لا يمكن لمسها. لذا، بالنسبة لنا، لا يغير شيئًا".

وأردف: "عندما قرأتها عن المسألة، كنت أعتقد أن فرقًا أخرى هي التي تفعل ذلك، ثم اكتشفت أن الأمر متعلق بفريقنا، ولم نذكره حتى في اجتماعنا".