ستعلن القوانين الجديدة لوحدة الطاقة وهيكل السيارة، التي ستدخل حيز التنفيذ قبل انطلاق موسم الفورمولا 1 الجديد، بدء سباق تطوير مكثف بين الفرق، حيث تدخل مكلارين هذه العملية بحصص اختبارات محدودة.
بموجب النظام الذي يطبقه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، يتم تحديد حقوق الفرق في استخدام أنفاق الهواء وأنظمة المحاكاة الحاسوبية "سي أف دي" بناءً على مركزها في ترتيب بطولة الصانعين خلال الموسم السابق.
تم إدخال هذه القيود في عام 2021 بهدف تقليص فوارق الأداء على شبكة الانطلاق.
ورغم أن القوانين الجديدة قد تؤدي في البداية إلى زيادة الفوارق، فإن النظام يهدف على المدى الطويل إلى تحقيق تقارب تدريجي في المستويات.
وقد تم احتساب الحصص للنصف الأول من موسم 2026 استناداً إلى نتائج الموسم الماضي.
تتم عملية الحساب على النحو التالي: يُعتبر الفريق صاحب المركز السابع أنه يمتلك 100% من الحصة الأساسية. ويعادل ذلك 320 تجربة في نفق الهواء و2000 محاكاة "سي أف دي".
وكل تغير بمركز واحد صعوداً أو هبوطاً في ترتيب البطولة ينعكس بنسبة زيادة أو نقصان قدرها 5% من هذه القيمة المرجعية.
وبعد فوزها بالبطولة الموسم الماضي، انخفضت حصة مكلارين إلى 70%.
وسيُسمح للفريق البريطاني بإجراء 224 اختباراً فقط في نفق الهواء و1400 محاكاة "سي أف دي" خلال النصف الأول من 2026.
أما ريد بُل، التي أنهت موسم 2025 في المركز الثالث، فستحصل على حق إجراء 256 اختباراً في نفق الهواء و1600 محاكاة "سي أف دي" بحصة تبلغ 80%.
أما الفرق الموجودة في مؤخرة الترتيب، فستستفيد من فرص تطوير أوسع. فالوافد الجديد، فريق كاديلاك، سيستخدم نفس عدد الاختبارات الذي سيحصل عليه فريق ألبين، الذي أنهى موسم 2025 في المركز الأخير.
وبالنظر إلى حجم القوانين التقنية الجديدة، قد يشكل هذا عاملاً استراتيجياً مهماً، خصوصاً في فترة يتم فيها تطوير مفاهيم وحدة الطاقة والانسيابية في الوقت ذاته.
ثمن اللقب: مكلارين تكتفي بحصة محدودة في نفق الهواء
