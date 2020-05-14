ثلاث جولات ستغيب عن روزنامة موسم 2020 المعدلة للفورمولا واحد

حتى الآن، تمّ إلغاء جولات أستراليا، موناكو وفرنسا رسمياً من الموسم المعلق حتى الآن بسبب فيروس "كورونا".

وفي الحقيقة، يتم تعديل خطط الفورمولا واحد بشكل دوري بالتوافق مع الوضع الصحي العالميّ الحاليّ والقوانين المحلية للبلدان المختلفة التي تستضيف السباقات، من بينها حظر الفعاليات الكبيرة الذي يمتد حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل في عدة بلدان.

وتخوض البطولة كذلك محادثات حيال النواحي التجارية مع جميع الحلبات، حيث من المتوقع أن تتلقى بعض الحلبات دفعات مالية لقاء استضافة سباقات من دون جمهور، بينما ما زال من المتوقع للحلبات غير الأوروبية بشكل أساسي، أن تدفع على الأقل جزءاً من التكاليف الاعتيادية للاستضافة.

ومن الواضح أن إلغاء دفعات التأمين للجائحة الحالية بات عاملاً إضافياً في اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستضافة السباقات هذا الموسم.

بالمقابل، تبدو هوكنهايم في موقع يسمح لها بالتقدم لاستضافة السباقات إن دعت الضرورة، إذ تشير التكهنات إلى أنها قد تحل بديلاً عن سيلفرستون في حال لم يتم التوصل إلى صفقة تفاهم مع جائزة بريطانيا الكبرى.

ولم تكن خسارة جولتي سنغافورة وموناكو أمراً مفاجئاً، نظراً لأن إحداهما حلبة شوارع والثانية حلبة نصف دائمة، بالتالي فإنهما تتطلبان الكثير من الوقت والتجهيز قبل الاستضافة.

كما أن حلبة زاندفورت تضررت بالقوانين المحلية السارية، بينما أشارت كذلك إلى ترددها باستضافة سباق من دون جمهور.

وبالرغم من غياب أي تأكيد رسمي، لكن قالت مصادر مطلعة من جائزة هولندا الكبرى لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حتى الآن، يبدو أن جولة 2020 ستؤجل إلى 2021، على أمل أن يكون حينها اللقاح متوافراً".

علاوة ذلك، فإن فرق البطولة لم تتلق بعد أية نسخة رسمية من الروزنامة، بالرغم من أن العمل جارٍ على النصف الثاني للعام.

وتمّ في هذا الأسبوع منح الروزنامة المتوقعة لفئتي الفورمولا 2 و3، من بينها مواعيد الجولات الأوروبية وختام الموسم في الشرق الأوسط. لكن حتى تلك، شهدت بعض التغييرات كذلك.

لكن هناك نسخاً أخرى من الروزنامة يتم الكلام عنها، من بينها تلك التي وزعها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" داخلياً في وقت سابق من هذا الشهر.

وبناء على آخر المعلومات من مصادر مطلعة، يبدو أن الروزنامة ستضم 19 جولة، بالرغم أن تشايس كاري الرئيس التنفيذي للبطولة لم يكن يتوقع إلا 15 - 18 جولة.

روزنامة 2020 المتوقعة:

جائزة أستراليا الكبرى: 5 يوليو

ريد بُل رينغ: 12 يوليو

جائزة بريطانيا الكبرى (أو هوكنهايم): 26 يوليو

سيلفرستون (أو هوكنهايم): 2 أغسطس

جائزة المجر الكبرى: 9 أغسطس

جائزة إسبانيا الكبرى: 23 أغسطس

جائزة بلجيكا الكبرى: 30 أغسطس

جائزة إيطاليا الكبرى: 6 سبتمبر

جائزة أذربيجان الكبرى: 20 سبتمبر

جائزة روسيا الكبرى: 27 سبتمبر

جائزة الصين الكبرى: 4 أكتوبر

جائزة اليابان الكبرى: 11 أكتوبر

جائزة الولايات المتحدة الكبرى: 25 أكتوبر

جائزة المكسيك الكبرى: 1 نوفمبر

جائزة البرازيل الكبرى: 8 نوفمبر

جائزة فيتنام الكبرى: 22 نوفمبر

جائزة البحرين الكبرى: 29 نوفمبر

جائزة البحرين الكبرى: 6 ديسمبر

جائزة أبوظبي الكبرى: 13 ديسمبر

ومنذ أن ظهرت فكرة إطلاق الموسم شهر يوليو/تموز، تمت إضافة عطلة نهاية الأسبوع الشاغرة الأساسية لجائزة بريطانيا الكبرى بين جولتي النمسا وبريطانيا المزدوجتين، مع نقل جولة سيلفرستون الثانية إلى موعد جائزة المجر الأساسيّ يوم 2 أغسطس.

وضمن روزنامة الفورمولا 2، تمّ وضع إسبانيا يوم 9 أغسطس والمجر يوم 23 أغسطس، لكن يبدو أنه تمت المبادلة بينهما ما يضع جولة بودابست أقرب إلى موعدها الأساسي. بينما أكدت مصادر من جائزة إسبانيا الكبرى أن الموعد الجديد مناسب أكثر لسباق برشلونة.

وتمّ إدراج هوكنهايم كذلك كبديل ممكن لإسبانيا يوم 9 أغسطس ضمن نسخة الفورمولا 2. لكنّ المروجين مرنون فيما يتعلق بالتوقيت، وربما سيكونون قادرين على ملء أي فراغ يُطلب منهم، حيث يبدو أن الجولة الألمانية ستتلو مباشرة سباقي سيلفرستون، ما يعتبر منطقياً نظراً لإمكانية سفر الشاحنات مباشرة من النمسا.

حيث قال المدير التجاري لجائزة ألمانيا الكبرى في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما زالت هناك بالفعل محادثات مع الفورمولا واحد. في الوقت الراهن، لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي التكهنات حيال الروزنامة، أو فيما يتعلق بالسباق في هوكنهايم".

وتابع: "من الواضح أن الأوقات الحالية استثنائية وتجلب معها تحديات استثنائية للفعاليات العالمية، وهناك الكثير من المعوقات التي لا بد من مواجهتها لإكمال التحضيرات".

وما زالت بلجيكا ضمن موعدها الأساسي بالرغم من الحظر على إقامة الفعاليات الكبيرة في البلاد حتى بداية شهر سبتمبر. الموعد البديل هو 13 سبتمبر، لكنه لا يبدو منطقياً إلا في حال غياب جائزة أذربيجان الكبرى في الأسبوع التالي، ما يعني فراغاً ضمن الروزنامة. وبالتالي فإن حظر الفعاليات الكبيرة حتى بداية سبتمبر يمثل عائقاً بحاجة لحلّ.

وتم منح أذربيجان موعد سنغافورة الأساسي يوم 20 سبتمبر، مباشرة قبل موعد جولة روسيا الذي لم يتغير في 27 سبتمبر، وبينما شددت باكو على الوقت الطويل الذي تحتاجه لتجهيز الحلبة، فإن ذلك يعني أن استضافتها للسباق ليست مضمونة مئة بالمئة.

حيث قال عارف رحيموف مروج الجائزة في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا يمكننا الالتزام باستضافة السباق قبل أن يتوضح وضع انتشار فيروس ’كورونا’".

بالمقابل، تم وضع جولة الصين في 4 أكتوبر، أمام موعد اليابان الذي لم يتغير. وذلك يعني خمسة سباقات متتالية في حال بقيت باكو ضمن الروزنامة.

وحالياً، تحتفظ كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بموعديهما الأساسيين ضمن الروزنامة، بينما تم تقديم موعد جولة البرازيل أسبوعاً لإكمال الجولات المتتالية الثلاث الأمريكية. وما زالت هناك بعض الشكوك حيال جولة أوستن، لعدة أسباب من بينها دفع تكاليف الاستضافة من قبل ولاية تكساس بالتالي فإن إقامة السباق من دون جمهور تبدو أمراً غير منطقي نوعاً ما.

وكان من المتوقع أن تقام جولة فيتنام في أواخر نوفمبر، أمام جولتي الشرق الأوسط. إضافة إلى إمكانية إقامة سباق ثانٍ في البحرين للتعويض عن الجولة الضائعة في وقت سابق.